Y Page llegó a la Feria

Un rumor de tormenta se percibía en el ambiente durante el día y no se aclaró hasta la noche, cuando ya todos vimos y percibimos el nuevo desencuentro o topetazo entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page. El primero diciendo al segundo que su posición en el partido era marginal, minoritaria y el segundo matizando al primero que, para minorías, las sangrientas ante las que se arrodillaba contra España. El dardo lo clavó Page cuando cerró el argumento asegurando que no era cierto que no coincidiese con las opiniones del Gobierno… Sólo que no era capaz de seguir el ritmo de tanto cambio de opinión. "Puedo estar de acuerdo con la primera, pero no con las otras ciento cincuenta de las veces que cambia de opinión". Y, como si de un torero que anduviera abrochando el quite con una revolera concluyó "algunos tienen una nula credibilidad y no me quita el sueño". Page llegó a la Feria y tronó el Misterio.

Me recordaba ayer un buen amigo socialista que estas declaraciones equivalían a las que hizo en Ocaña aquel día que llovió tanto en los premios de Bienestar Social. Fue cuando, al hablar de la amnistía, irónicamente aseguró que "esto sí que es pasar a la Historia". Se trató de otro fuerte aldabonazo como cuando, razonada y escrupulosamente, argumentó contra los indultos el día que se puso la vacuna en Toledo.

Page hace sus declaraciones en función de la ofensa… Y si esta sube de tono, él escala para defenderse. Primero él y luego a la región. O viceversa. Anoche llegó a la Feria en el Pisto de La Tribuna y no pasó de la puerta. Todo el mundo quería hacerse fotos con él y hasta Victorino Martín, el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, posó con él dentro del photocall. No sé si le daría tiempo a pillar un canapé. Lo cierto es que hoy estará en Onda Cero y Telecinco y se dará un baño de multitudes en la Feria de Albacete. El trueno ha sido gordo, pero más deberá ser en las próximas semanas, a la luz de cómo gire el tiempo.

Justo Algaba recibió ayer de manos del Capítulo de Albacete de la Fundación del Toro de Lidia el V Premio de valores y exaltación de la Tauromaquia. El modisto de Villapalacios es, sin duda, uno de los grandes referentes en el mundo de la sastrería taurina. De unas maneras cuidadosas y elegantísimas, a punto de cumplir los ochenta años, nos dejó a todos con la boca abierta cuando explicó cómo se corta un traje de luces en un quirófano para ser más efectivo o incluso cómo ha diseñado unas taleguillas post cornadas para que los toreros que vuelvan al ruedo no tengan que hacerlo con pantalones vaqueros. Es impresionante el aroma que desprenden los sabios o quienes aman y cuidan su oficio como si fuera la niña de sus ojos.

Ayer, mientras lo veía junto a Antonio Fernández Iniesta, presidente del Capítulo de Albacete, y el propio Victorino Martín, me acordaba de aquella vieja copla que nos sirve de sintonía en la radio… "Alfileres de colores, un olé le quieren coser". Y es que la trayectoria de Algaba dentro de la sastrería taurina es verdaderamente impresionante, como ayer se puso de manifiesto. Tiene un conocimiento ciclópeo y la Tauromaquia debe estarle agradecida de todo y tanto como ha dado y entregado. Albacete se lo hizo saber ayer con un capítulo y una fundación que trabajan muy bien, de forma constante y efectiva. Ahora es fácil hablar de toros porque el viento sopla de cara, pero hace unos años no lo era tanto.

Y los toros siguen su curso con las novillerías que nos han dejado el nombre de Nacho Torrejón como primera Puerta Grande de la Feria. Se trata de un joven nacido y hecho en la localidad toledana de Pantoja, al abrigo de una familia muy taurina relacionada con el ámbito de las ganaderías. Me lo advirtió por la mañana Javier López, el presidente de Eurocaja Rural y no se equivocó. Es fino seguidor taurino el máximo representante de la entidad y tiene buen olfato. Cuando comenzaba sus oficios como médico, también hizo sus pinitos en la cirugía taurina. Hoy preside Eurocaja, uno de los buques insignia de esta región y pasa varios días en Albacete, donde el compromiso de la cooperativa social de crédito que preside es total.

Page llegó ayer a la Feria, Núñez también e incluso vimos a los de Vox con su líder varias veces a lo largo de la jornada. Está claro que nadie quiere perdérsela y comienza la cuesta ascendente del fin de semana. Vamos por setecientas y pico mil personas que ya han acudido entre el desfile del siete y las dos siguientes jornadas. La ciudad hierve y la Feria te lleva. Es como la gran noria que preside el Recinto sin dejar de girar.