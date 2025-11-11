Cuando Juan Sánchez vuelve de Medellín con la comprobación de que sus ideas sobre las bibliotecas públicas no son las de un tipo raro o una utopía irrealizable, se siente entusiasmado. Ha conocido el trabajo de la Biblioteca España, construida en uno de los lugares más difíciles de una ciudad ya de por sí difícil de gobernar. Constata los proyectos que se están desarrollando y descubre que una gran parte de sus teorías sobre el papel social, cultural e igualitario de las bibliotecas allí se está realizando.

Juan Sánchez se desplazó a Medellín a la X Fiesta del Libro que se celebró entre el 9 y el 18 de septiembre de 2016. El proyecto que la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha había presentado 'Leyendas que conectan jóvenes y territorios' fue seleccionado y premiado por "Iberbibliotecas", en la convocatoria del CERLAC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y Caribe) que patrocina la UNESCO. Al recoger el premio aprende que en Medellín (Colombia) las autoridades políticas de la ciudad –otro de sus campos de batalla– son sensibles al poder de los libros, saben de su influencia en la cultura popular y entre los jóvenes.

Medellín por aquellos años es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, tal como la describe Fernando Vallejo en su novela 'La virgen de los sicarios.' Los paramilitares de ultraderecha y los carteles de la droga se disputan el control de la ciudad. El alcalde, Sergio Fajardo, cuenta cómo en el año 2004 los paramilitares de ultraderecha desfilan sobre Medellín. El entonces alcalde, en estos días de visita en Madrid, promocionando un libro sobre aquellas experiencias, dice que contempló el desfile desde su ventana y pensó que había que "arrebatarles los espacios".

La fórmula que descubrieron él y su equipo para rescatar a los jóvenes de las garras de la ultraderecha o de los carteles de la droga consistió en construir un urbanismo social, difundir la cultura, incrementar el contacto con los libros y potenciar la participación comunitaria. Lo que transmite Juan Sánchez, tras su vuelta de Medellín, es que la Biblioteca España y la red de bibliotecas que se están creando en los barrios están cambiando la piel de la ciudad. El sueño dorado de cualquier bibliotecario. Aumentan los jóvenes que escapan de las drogas y de las tramas mafiosas de la ultraderecha. Las bibliotecas, ha escrito Juan Sánchez en distintos libros, pueden desempeñar un papel estelar en la recuperación de la ciudad.

Las bibliotecas pueden ser un lugar de encuentro, creatividad e inserción. "Cada edificio tiene un proyecto de integración detrás", explica a su vez el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y las bibliotecas son base estratégica para alcanzar los objetivos de integración y de solidaridad. Distantes quedan las bibliotecas como lugares casi religiosos, templos silenciosos reservados para estudiosos y eruditos. Las bibliotecas deben ser centros de combate contra las desigualdades, contra la segregación cultural y social.

Lo que apasiona a Juan Sánchez, tras su regreso de Medellín, es saber que sus teorías y sus postulados sobre las bibliotecas no son excentricidades personales, sino realidades esperanzadoras en lugares más turbulentos que en los nuestros. En su libro 'Desde la arena de la biblioteca pública', del año 2018 (fallecía en 2019), editado en la Biblioteca Añil, escribe: "Desde la biblioteca hemos realizado propuestas de mejora de nuestra ciudad, se han intentado sembrar valores solidarios, intentamos contagiar esperanza, fuimos un centro de fuerte desarrollo social, siempre caminando al encuentro de las personas". En Medellín Juan Sánchez tuvo la revelación inesperada de que los sueños, incluidos los más utópicos, son posibles cuando hay gentes disponibles para soñar.