Soy autónomo. Todos los días nos levantamos temprano, arriesgamos nuestro dinero y patrimonio, trabajamos más horas de las que contamos, y aun así, seguimos sosteniendo la economía de este país con nuestros propios medios. Y sin embargo, parece que a los políticos les da igual lo que hacemos. Ni el PSOE ni el PP creen realmente en nosotros. El primero nos castiga y el segundo nos da limosnas a modo de guiño insuficiente. La única realidad es que pagamos la factura de su indiferencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que debemos pagar más por todo, bajo la excusa de “cotización por ingresos reales”. Para los autónomos que menos ganan, las últimas medidas significan pagar casi el 84% de nuestros beneficios en cuotas. Sí, lo leéis bien: el 84% de lo que conseguimos con esfuerzo y sacrificio irá directamente a Hacienda.

Nos lo venden como modernización, pero la realidad es que es un golpe histórico que castiga a quienes menos tienen y más trabajan. Mientras ellos cumplen compromisos con Bruselas, nosotros nos ahogamos en impuestos y subidas salvajes de cuotas.

Por otra parte, el PP, con Alberto Núñez Feijóo, lanza promesas como la exención de IVA para los que ingresen menos de 85.000 euros y declaraciones de IVA más sencillas. Un guiño, sí, pero un guiño insuficiente y tardío. Promesas que palidecen frente a la presión real que sentimos cada día. Es decir más impuestos, más papeleo, más burocracia, más obstáculos. Ellos hablan de planes, de medidas futuras… mientras nosotros seguimos luchando por mantener nuestros negocios a flote.

Estamos cansados. Cansados de que nos traten como números, como cajeros automáticos, como si nuestra lucha diaria no contara. Somos la economía real de España, los que generamos empleo, los que hacemos que este país funcione; y sin embargo, para los políticos, somos prescindibles.

Es hora de que alguien lo diga en voz alta: no podemos seguir pagando la hipocresía política de quienes nos gobiernan. Queremos medidas reales, justas y efectivas, no promesas vacías ni subidas confiscatorias. Queremos que se respete nuestro esfuerzo, nuestro dinero y nuestro derecho a trabajar sin que nos machaquen desde el Gobierno. Porque si los autónomos caemos, España entera cae con nosotros.

Somos nosotros los que no tenemos derecho a enfermar, los que no cobramos paro, los que nos jugamos todo lo que tenemos para sacar nuestros negocios adelante mientras nos avasallan a impuestos y, por supuesto, si nos quejamos, somos unos “fachas” que no confiamos en el sistema público.

Esa no es la cuestión, lo que no queremos es soportar toda la sarta de disparates que nos dicen desde el ala radical del Gobierno; es decir, que somos insolidarios, que nos aprovechamos de nuestros trabajadores, que nos amillonamos y que no tenemos corazón.

Es muy evidente que los señores ministros no tienen ni la menor idea de lo que es un autónomo. De lo que estamos realmente cansados es de que se aprovechen de nosotros, que nos toque siempre pagar la cuenta de las “ocurrencias” de sus señorías y que la negociación con nosotros sea "o tragas” o eres un “insolidario”.

Basta ya de estupideces y tonterías y, por favor, no se le puede pedir peras al olmo en el PSOE 'sanchista' ni en los sindicatos de clase, pero el problema reside en que lo que escuchamos del PP de Feijoo tampoco es para estar especialmente contento porque no soluciona ninguna de las reivindicaciones históricas que tenemos.

Recordad siempre que el día que nosotros, los autónomos, decidamos dar el puñetazo en la mesa, ese día sí que España tendrá un problema y, sinceramente, creo que estamos cerca porque no aguantamos más. SOS al autónomo.