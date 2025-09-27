ES NOTICIA:
Vehículos de Bolt. Bolt

Opinión ÁNGELES Y SUS DEMONIOS

¿Más y mejor?

Publicada

Me gusta meterme en jardines, eso no es nada nuevo, así que al lío. En Toledo estamos de movida con el asunto de la entrada de los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Esos coches que ya en muchas ciudades funcionan en paralelo a los taxis en el transporte de viajeros de puerta a puerta. Eso sí, los VTC funcionan previa reserva por aplicación móvil. Aquí en Toledo han desembarcado a través de Bolt, una app de movilidad con coches verde manzana ácida, que está generando todo tipo de reacciones. A falta de una opinión suficientemente formada sí me gustaría darles algunas claves.

Un VTC y un taxi no son lo mismo. Un taxi es un servicio público. Sí, lo conduce un autónomo, pero está sujeto a una regulación de la administración pública, un número de licencias determinado, precio de las licencias y subida de bandera regulada por las autoridades autonómicas. Además, los trámites para cambiar el vehículo, ponerlo a punto o cualquier cosa, todo es muy exigente y costoso.

Un VTC es un servicio privado, necesita licencia autonómica para circular, pero el precio no está regulado, se ajusta a la oferta y la demanda y fluctúa de forma sustancial según las circunstancias. El precio de un VTC en Sevilla en la Feria de Abril, por poner un ejemplo, puede aumentar hasta un 500 %. ¿Y en un Corpus en Toledo?

¿Pueden los recién llegados Bolt coger clientes para trasladarlos de un lugar a otro de Toledo? No. No hay ningún vacío legal, la normativa actual es clara. Los vehículos de transporte con conductor en nuestra región son para movilidad interurbana. O sea, que puedes coger un Bolt para ir de Nambroca a Toledo, pero no de la Virgen del Valle al Alcázar, por poner un ejemplo ¿Están cumpliendo los Bolt esta normativa? Pues al parecer no, porque están recogiendo y llevando clientes por la capital y se les está multando. Son sanciones que impone el Ayuntamiento, pero que tramita la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

¿Se va a permitir a los Bolt hacer trayectos urbanos? No lo sé. Y aquí viene el tomate ¿Si se le permite a esta app de movilidad, Bolt, habrá que permitírselo a todos los VTC que hay ahora mismo? ¿Saben cuántas licencias hay ahora mismo en nuestra región? Más de 500. ¿Se imaginan, pongamos a la mitad, 250 VTC por las calles de Toledo? ¿Puede soportar nuestra ciudad, con sus problemas de movilidad, un tiovivo de coches verdes por las zonas más céntricas de la ciudad? Porque no nos engañemos: los taxis y los VTC van a estar en las zonas de la ciudad donde se mueve el negocio. Por eso han desembarcado en Toledo. El tráfico puede complicarse bastante.

Ahora bien, ¿tenemos derecho los ciudadanos, los usuarios, a poder elegir entre un taxi y un VTC? Mi respuesta sería sí, pero hay, como ven, muchos condicionantes. ¿Sirve esta entrada de Bolt para poner las pilas, en el mejor sentido de la palabra, al sector del taxi? También creo que sí, porque está claro que las realidades cambian y hay que adaptarse. La entrada de Bolt supondrá... ¿una mejora para los usuarios? ¿Empeoramiento del tráfico? ¿Será más y mejor? No lo sé yo, ni mucho menos sus demonios.

