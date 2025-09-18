Hoy es Año Nuevo en Albacete porque ayer fue Nochevieja. La Puerta de Hierros ya está cerrada después de que el alcalde, Manuel Serrano, con un grandísimo espectáculo pirotécnico y musical, echara el broche a esta edición de 2025. A partir de la medianoche, al recinto podía accederse, pero por las puertas laterales y será cada semana con el mercado de Los Invasores, lo que nos vaya recordando el tiempo que falta para la siguiente. La Virgen de Los Llanos también está en la Catedral después de diez días presidiendo la Feria desde su capilla.

Hoy quien más y quien menos siente un pellizco de nostalgia en su corazón. La ciudad amanece hoy como la diástole de una sístole que se ha prolongado durante semana y media. Albacete piensa en su Feria todo el año, como las cosas grandes de la vida. Y cada uno aporta su granito de arena para que siga siendo santo y seña de la ciudad y la provincia.

Han pasado tres millones de personas y las cifras de negocio marean como la noria. Igual que decíamos ayer, no hay empresa mayor ni más grande en Albacete… Por eso, es misión de todos cuidarla como la niña de los ojos.

Los toros cerraron la puerta con la corrida de Victorino Martín, que salió finalmente áspera y difícil para los toreros. Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín bastante tuvieron con templar y dirigir las embestidas de unos ejemplares que, en ocasiones, parecían alimañas. Es cierto que los victorinos transmiten emoción, pero también que el lucimiento y la faena son muy difíciles con ellos. Los tres toreros brillaron a una buena altura, pero era imposible sacar más brío a lo que había.

Desarrollan un sentido estos ejemplares que al cuarto pase se saben el engaño y dan la vuelta a la cabeza. De ahí su enorme dificultad. La tarde se fue como se vino, con la ilusión de la próxima feria. En este sentido, en la radio tuvimos a Manuel Amador, empresario de la plaza, cuyo contrato cumple ahora. Antes de que termine el año, el Ayuntamiento publicará el nuevo pliego de condiciones para aquellas empresas que quieran licitar y optar a la gerencia durante los próximos cinco años. Manuel se muestra contento con el trabajo hecho, muy orgulloso. “Si mañana dejo de ser empresario, no dejaré de ser albacetense y podré ir por la calle con la cara bien alta para saludar a los paisanos”, asegura en el micrófono. A Amador le tocó la pandemia y lidiar con ella. Ha conseguido mantener la feria taurina en unos niveles de calidad y exigencia notabilísimos, hasta el punto de convertirla en la tercera de España por la fuerza de los hechos. Ahora veremos quiénes optan y cuál es la resolución final. Creo que en el fondo le gustaría continuar, pero también es muy alto el sacrificio y quiere atender a su familia. En tres meses lo veremos y lo contaremos. Porque la feria taurina hay que prepararla con tiempo y ya desde hoy vuela.

Los amigos del Callejón de Los Gatos ya han hecho público su trofeo a la mejor faena de la feria. Se trata de un trofeo que conceden desde hace cuarenta años, el mismo punto y momento de su fundación. Ha sido para El Cid y la grandiosa faena que le hizo al cuarto de la tarde en la corrida de La Quinta, soberbia ganadería que ha vuelto a mostrar sus credenciales en Albacete.

Yo, en cambio, me decanto por la de Juan Ortega que glosamos aquí en El Español. Su lámina, con la muleta en ristre mientras el propio torero bailaba los Suspiros de España que desde el tendido tocaba la banda de música, insuperable. Pero también estuvo el día inolvidable del indulto de Paco Ureña a un ejemplar de Daniel Ruiz, la alternativa de Caballero jr y Roca Rey, dándole la vuelta al ruedo también a otro ejemplar del albacetense que salió a hombros junto al resto. Una tarde para enmarcar, como también titulamos aquí.

Hoy cogemos los bártulos y nos vamos a otra parte, preparando ya la Fiesta de la Vendimia que Onda Cero cada año realiza con la Denominación de Origen La Mancha para promocionar sus vinos por todo el mundo. La vida sigue dando vueltas como esa noria que dejamos ayer arriba, desde la que se ve Chinchilla y La Roda. El año que viene vendremos con más ganas, ilusión y pasión, si Dios quiere. Que la Fortuna les sea propicia en este Año Nuevo de Albacete. Y la Virgen de Los Llanos nos procure bendición para tanto tiempo. Sea.

