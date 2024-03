Semana de agua

Hermanos del Cachorro, ¿estado? Cambio. La situasión aquí eh dezalentaora; un parmo de agua en el Artozano. Cambio. ¿Cómo está la cosa en Ciudad Real, hermanos del Nazareno? Cambio. Llover aquí, no llueve; pero el cielo se ve de un negro zaÍno que da miedo; cambio. A ver si hay más suerte en Cuenca. Hermanos del Calvario, ¿cómo se presenta el itinerario? Cambio. Pues aquí estamos refugiados en el Salvador. De las turbas no hay noticia, aunque se les oye, cambio. ¿Y en Toledo? Cambio. Pues aquí les hemos puesto un "paliochubasquero" a los pasos y los costaleros se han traído las katiuskas, pero dicen que se resbalan con las piedras. Cambio. Madre del amor hermoso, ¡vaya panorama! Vamos a ver si en Orihuela pueden salir las mantillas, cambio. Imposible, imposible. Con esta humedad se nos ha quedado a todas el pelo afro y no hay manera de acoplarse la peineta. Cambio.

Esto es un sindiós, perdonadme la expresión, hermanos cofrades. En serio hay que pensarse procesionar en mayo o junio, antes de las vacaciones, grabarlo con tranquilidad y pasarlo por las redes sociales. Y así se nos iría la angustia de estar todo el día mirando el tiempo en el móvil. Cambio y me corto el capirote.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.