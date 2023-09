"A ver cómo se lo digo, Albertito. Creo que usted se ha afanado con ahínco, ha sido concienzudo y disciplinado buscando una solución; pero no ha resuelto el problema que nos ocupaba. Por tanto, querido mío, no le puedo aprobar."

"Disculpe, señor profesor, pero aún puede haber una solución". "Dígame entonces señor Núñez". "¿Y si, hipotéticamente hablando, uno de los ascensores se quedara atascado en la entreplanta del edificio a eso de las 13:15? ¿Y si en ese cubículo inmóvil, detenido en el espacio, estuvieran algunos miembros del Congreso, digamos 7? Pongamos que esas siete personas se quedaran en el interior de esa pequeña estancia, no para siempre, solo durante un ratito."

"Todavía no tiene la solución al problema". "Lo sé. Pero, ¿y si esas siete personas pertenecieran a uno de esos partidos que me imposibilitan resolver el asunto? Yo creo que en ese caso si se solucionaría el problema, profesor. Y si no es un ascensor, tengo otras opciones: atascos, vuelos cancelados, inundaciones inesperadas, manifestaciones que obstaculicen los accesos…"

"Estimado Alberto, solo porque aún veo ese brillo de esperanza en sus ojos, le voy a dejar unas horas más. Pero ya se lo advierto, no tengo nada claro que sus hipótesis se puedan hacer realidad".

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

