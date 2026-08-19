El veto del Gobierno a la macroplanta de Aceca no frena a Iberdrola, que proyecta un gran centro de datos en Toledo

El proyecto para construir un gran centro de datos en el polígono industrial de Toledo, llamado a convertirse en una de las inversiones empresariales más elevadas de los últimos años en la capital castellanomanchega, busca una vía de escape.

Iberdrola ha puesto en marcha una estrategia para reubicar la instalación fotovoltaica que iba a alimentarlo, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) haya tumbado el macroparque solar proyectado en las inmediaciones por su impacto crítico sobre la fauna protegida.

La instalación fotovoltaica FV Aceca, concebida para hibridarse con la central térmica homónima ubicada en Villaseca de la Sagra, era de dimensiones colosales. El proyecto contemplaba la instalación de 726.180 módulos bifaciales y una potencia nominal de 347,51 MW sobre 531 hectáreas valladas en los términos de Toledo, Mocejón y Almonacid.

Ubicación de la macroplanta solar de Aceca. BOE

Sin embargo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable que frena el diseño actual. El dictamen ministerial concluye que el parque genera un "impacto crítico e incompatible con la conservación de los valores ambientales", destacando afecciones severas en sus tres sectores.

En el área Aceca-Oeste, la planta invadía el radio vital de 2.500 metros de un nido de águila imperial ibérica, con un uso muy intenso de la zona por parte de esta especie en peligro. En Aceca-Norte, destruía áreas de invernada del sisón común, mientras que en Aceca-Este, 85 hectáreas se situaban a apenas 100 metros de la colonia de cernícalo primilla de El Espinar.

Además, el Ministerio liderado por Sara Aagesen afea a la promotora su negativa a soterrar los casi 14 kilómetros del tendido eléctrico de evacuación y la priorización de "variables técnicas o económicas ajenas a la fauna" al elegir la ubicación.

Junto a Echelon

Sin embargo, según Iberdrola, la decisión del Gobierno no pone en jaque la viabilidad del centro de datos que la eléctrica impulsa en los terrenos de la antigua Standard Eléctrica, en la calle Río Jarama del polígono industrial toledano.

Este desarrollo se enmarca en la alianza anunciada en julio de 2025 con la firma irlandesa Echelon Data Centres, una joint venture con un potencial de inversión de 2.000 millones de euros para liderar la computación masiva en España.

El primer hito de esta sociedad fue el proyecto Madrid Sur (con 144 MW de capacidad y 230 MW de conexión asegurada), estableciendo el corredor Madrid-Toledo como enclave prioritario.

Iberdrola busca alternativas

Pese al contratiempo regulatorio, la compañía no da por perdida la inversión en Toledo. Fuentes oficiales de Iberdrola han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el plan sigue plenamente vigente.

"Aunque el proyecto de la planta fotovoltaica a trámite ha obtenido una DIA negativa por parte del MITECO, puede reubicarse en otros terrenos que no tengan valores ambientales singulares. Ya hemos lanzado trabajos de inventariado en el entorno, vía una empresa independiente", explican desde la eléctrica.

A este rediseño del mapa solar se suma una baza técnica fundamental: el nudo de Aceca no pierde sus derechos de evacuación. "La central térmica de ciclo combinado de Iberdrola permanece como alternativa para un acceso a la red híbrido entre tecnologías, ciclo combinado y fotovoltaica", añaden las mismas fuentes, garantizando así la solidez técnica para el futuro centro de datos.

Bajo esta premisa, la empresa reafirma sus planes tecnológicos: "El acuerdo de promoción de Centro de Procesamiento de Datos (CPD) con Echelon permanece completamente activo y dispone de alternativas para implantar proyectos", concluyen rotundamente, convencidos de que los nuevos estudios de campo permitirán superar el filtro medioambiental y consolidar la multimillonaria inversión en la ciudad de las tres culturas.