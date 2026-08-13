Iberdrola refuerza su presencia en el medio rural de Castilla-La Mancha con cuatro nuevos puntos de atención

Iberdrola ha reforzado su red de atención presencial en Castilla-La Mancha con la apertura de cuatro nuevos Puntos de Atención durante el primer semestre de 2026, con los que amplía su presencia en las cinco provincias de la región y acerca el asesoramiento energético a hogares, empresas y autónomos.

Las nuevas oficinas se han puesto en marcha en Tomelloso (Ciudad Real), Villarrobledo (Albacete), Mora (Toledo) y Mota del Cuervo (Cuenca), dentro de la estrategia de la compañía para ofrecer un servicio más cercano y facilitar las gestiones presenciales de sus clientes.

Además, Iberdrola prevé ampliar próximamente esta red con tres nuevos puntos en Casas Ibáñez (Albacete), La Solana (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo).

Los nuevos Puntos de Atención permiten realizar trámites habituales relacionados con los contratos, como altas, bajas o modificaciones, además de resolver consultas sobre facturación y revisar los servicios contratados.

Apuesta por los municipios rurales

Estos espacios también ofrecen asesoramiento personalizado sobre distintas soluciones vinculadas a la transición energética, entre ellas la electrificación de los consumos, el autoconsumo solar, los puntos de recarga para vehículos eléctricos y la aerotermia.

El delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Óscar Narros, ha señalado que esta estrategia responde a la voluntad de la compañía de acercar la transición energética a los ciudadanos mediante espacios en los que puedan recibir un asesoramiento adaptado a sus necesidades.

La ampliación de la red se enmarca en la estrategia de Iberdrola para reforzar su presencia en municipios de tamaño medio y pequeño, especialmente en el entorno rural.

La compañía destaca que estos puntos permiten acercar la información y el asesoramiento energético a vecinos y negocios que pueden necesitar atención personalizada para resolver dudas, conocer herramientas de ahorro energético y acceder a nuevas soluciones.

Más de 650 oficinas en España

En este contexto, Iberdrola participó recientemente en la jornada 'Entre Pueblos Anda el Tema', celebrada en Elche de la Sierra, donde puso de relieve la importancia de ofrecer una atención cercana y pedagógica en el medio rural.

La compañía sostiene que la transición energética debe llegar a todos los territorios y avanzar desde la proximidad, especialmente en municipios donde el asesoramiento personalizado puede contribuir a mejorar la eficiencia energética de hogares y negocios.

Tras las últimas aperturas, Iberdrola cuenta con una red de Puntos de Atención distribuida por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, integrada en una red de más de 650 oficinas en toda España.

Con las próximas aperturas de Casas Ibáñez, La Solana y Talavera de la Reina, la compañía continuará ampliando su presencia física en la región y reforzando un modelo de atención basado en el asesoramiento personalizado y el acceso a soluciones relacionadas con la eficiencia, el ahorro y la electrificación de los consumos.