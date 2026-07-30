Globalcaja impulsa la innovación y el emprendimiento con su apoyo al Parque Científico y Tecnológico

Globalcaja renueva su compromiso como entidad colaboradora de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Globalcaja

Globalcaja ha renovado su compromiso con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PCTCLM) mediante un nuevo acuerdo de colaboración que permitirá impulsar programas de formación, emprendimiento, digitalización y transferencia de conocimiento.

La alianza, suscrita por el director general de la entidad financiera, Pedro Palacios, y el director del Parque, Agustín Moreno, busca fortalecer el ecosistema innovador y empresarial de la región.

El convenio consolida el respaldo de la entidad financiera a una institución considerada estratégica para conectar la universidad, la investigación y las empresas de Castilla-La Mancha, favoreciendo la creación y consolidación de proyectos innovadores y mejorando la capacitación de emprendedores y profesionales.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el apoyo a programas de formación empresarial y financiera, iniciativas de emprendimiento e incubación de empresas, proyectos de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el tejido empresarial, acciones para captar y desarrollar talento y actividades vinculadas a la digitalización y la innovación.

"Apoyar el talento es apoyar el futuro"

Desde Globalcaja destacan que el acuerdo permitirá acercar nuevas herramientas financieras, tecnológicas y de gestión a las empresas de la comunidad autónoma, contribuyendo a reforzar su competitividad y su capacidad de crecimiento.

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha subrayado que esta colaboración permitirá seguir construyendo "una región más competitiva, innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro".

"Apoyar al Parque Científico y Tecnológico es apoyar el talento, la innovación y la capacidad emprendedora de Castilla-La Mancha. Desde Globalcaja queremos estar siempre al lado de quienes generan conocimiento, transforman ideas en proyectos y contribuyen a crear actividad económica y empleo en nuestro territorio", ha afirmado.

Palacios ha señalado además que este compromiso se enmarca en el modelo de banca de la entidad, basado en la cercanía y el acompañamiento a personas, empresas e instituciones que impulsan el desarrollo económico de la región.

Un parque en plena expansión

Por su parte, el director general del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Agustín Moreno, ha agradecido el respaldo de Globalcaja y ha asegurado que la colaboración permitirá seguir convirtiendo el conocimiento en oportunidades de desarrollo para la comunidad autónoma.

"Queremos que el Parque sea un lugar donde el futuro se hace realidad", ha destacado Moreno, quien ha confiado en que el acuerdo contribuya a impulsar nuevos proyectos de innovación y emprendimiento con impacto real en Castilla-La Mancha.

La renovación de esta alianza llega en un momento de crecimiento para el Parque Científico y Tecnológico. En la actualidad alberga cerca de 70 empresas y alrededor de 1.600 profesionales, unas cifras que han llevado a completar la ocupación de sus instalaciones y que hacen necesaria una próxima ampliación.

Este proceso coincide además con la llegada de proyectos estratégicos como la ESA BIC Castilla-La Mancha, el centro regional de incubación empresarial de la Agencia Espacial Europea, llamado a reforzar el posicionamiento del Parque como uno de los principales polos de innovación y emprendimiento de la comunidad autónoma.