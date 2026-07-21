Globalcaja certifica su huella de carbono y fija el objetivo de consumir solo energía renovable en 2030

Globalcaja ha dado un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad al obtener la certificación 'Huella de Carbono CO₂ Calculado' de AENOR, un reconocimiento que acredita que la entidad ha calculado sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a metodologías reconocidas internacionalmente.

La certificación ha sido entregada este lunes en la sede de Globalcaja, en Albacete, por el director general de AENOR Confía, David de Pastors, al director general de la entidad financiera, Pedro Palacios.

El reconocimiento supone un respaldo al trabajo desarrollado por la entidad para conocer y medir el impacto ambiental de su actividad, un paso considerado clave para definir nuevas medidas de reducción de emisiones y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

Estrategia ambiental

Pedro Palacios ha asegurado que esta certificación refuerza el compromiso de Globalcaja con una gestión "responsable, transparente y orientada a generar un impacto positivo en las personas y en el territorio".

"Medir nuestra huella de carbono nos permite disponer de información rigurosa para seguir tomando decisiones que contribuyan a reducir nuestro impacto ambiental y continuar avanzando hacia un modelo de entidad aún si cabe más comprometida", ha señalado.

Globalcaja comenzó a calcular su huella de carbono en 2021 dentro de su estrategia de Impacto y Gestión Sostenible, con la que busca reforzar su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Energía 100 % renovable en 2030

La entidad ha explicado que esta certificación forma parte de su Plan de Descarbonización, alineado con el Acuerdo de París, y que entre sus principales metas figura alcanzar en 2030 un consumo energético procedente al cien por cien de fuentes renovables.

Además, la verificación permitirá a Globalcaja avanzar en la inscripción de su huella de carbono en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones.

Por su parte, el director general de AENOR Confía, David de Pastors, ha destacado que la medición de la huella de carbono proporciona a las organizaciones "información rigurosa y trazable sobre sus emisiones", lo que constituye "un punto de partida fundamental para definir objetivos y adoptar medidas de mejora".

Asimismo, ha señalado que esta certificación reconoce el trabajo realizado por Globalcaja para calcular su impacto ambiental y comunicar esa información "de manera transparente".

Al acto de entrega también asistieron el director de la sede de AENOR en Castilla-La Mancha, Antonio Contreras; el director de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González Moreno; y la directora de Intervención General y responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la entidad, Marisol Prado Camacho.