CaixaBank elige a ocho centros de FP de Castilla-La Mancha como los más innovadores del país para sus Ayudas Dualiza

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa con la colaboración de la Fundación Deloitte, ha seleccionado los proyectos de ocho centros de FP de Castilla-La Mancha entre los más innovadores del país, con lo que recibirán apoyo económico para desarrollarse durante el curso 2026-2027.

Los ocho centros castellanomanchegos seleccionados participarán en cuatro proyectos que abordan ámbitos como la conectividad para emergencias, la sostenibilidad agrícola y constructiva o la aplicación de la tecnología al rendimiento deportivo.

Entre ellos destaca “Emer-Net 24”, liderado por el IES Gregorio Prieto con la colaboración del IES Juan Bosco, ambos de Ciudad Real, que permitirá diseñar y validar una plataforma autónoma de conectividad satelital y WiFi alimentada mediante energías renovables para su utilización en situaciones de emergencia y eventos.

Asimismo, el IES San Isidro y el IES Juan Antonio Castro, de Toledo, colaborarán en el desarrollo de un sustrato biodegradable para cultivos hidropónicos y aeropónicos elaborado a partir de lana de oveja, ofreciendo una alternativa sostenible para la producción agrícola.

Por su parte, el IES Aguas Vivas y el CEPA Río Sorbe, de Guadalajara, impulsarán “Laboratorio ReConstruye”, una iniciativa orientada a crear materiales innovadores para la construcción a partir de residuos procedentes del propio sector, fomentando la economía circular y la sostenibilidad.

A ellos se suman el IES Santiago Grisolía y el IES Fray Luis de León, de Cuenca, que desarrollarán “MoveLab FP”, un proyecto destinado a crear un software accesible de análisis del movimiento capaz de obtener parámetros relacionados con el rendimiento deportivo, acercando al alumnado a tecnologías avanzadas de monitorización y análisis aplicadas al ámbito de la actividad física y la salud.

A nivel nacional

La X edición vuelve a batir récords tanto en participación como en financiación- al superar por primera vez el medio millón de euros destinado a apoyar proyectos-, consolidándose como la más ambiciosa de la historia del programa.

Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de Formación Profesional apoyados económicamente, diez más que el curso anterior.

En conjunto, las iniciativas seleccionadas implican a 2.541 estudiantes, de los que 299 cursan FP Dual Intensiva, y a 264 docentes, reforzando el papel de la Formación Profesional como generadora de innovación aplicada y respuesta a los retos de los sectores productivos.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos más destacados de la Convocatoria. Los proyectos seleccionados muestran cómo la Formación Profesional está incorporando tecnologías emergentes y desarrollando soluciones aplicadas para responder a retos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la accesibilidad y la mejora de los procesos productivos.

Inteligencia Artificial aplicada a la industria, la salud y la accesibilidad

La IA adquiere un protagonismo creciente en esta edición. Entre los proyectos seleccionados figuran sistemas de control de calidad industrial mediante visión artificial y 5G, plataformas para apoyar la interpretación de análisis clínicos, herramientas para adaptar documentación administrativa a formatos accesibles y soluciones de voz inteligente destinadas a mejorar la accesibilidad digital.

También destacan iniciativas que combinan IA con IoT, modelización predictiva o gemelos digitales para optimizar procesos productivos y constructivos.

Industria 5.0, automatización y gemelos digitales

La transformación digital de los entornos industriales está presente en numerosos proyectos.

Entre ellos se encuentran sistemas autónomos de inspección de infraestructuras mediante robótica móvil, entornos de aprendizaje basados en gemelos digitales, sistemas inteligentes de gestión de inventarios mediante RFID, plataformas de conectividad para emergencias alimentadas con energías renovables y soluciones avanzadas para digitalizar los procesos de fabricación y control de calidad.

Sostenibilidad, economía circular y nuevos materiales

La sostenibilidad continúa consolidándose como una de las principales líneas de trabajo. Los proyectos seleccionados incluyen el desarrollo de materiales constructivos obtenidos a partir de residuos, bioresinas elaboradas con materias primas renovables, sistemas para compactar y reutilizar residuos industriales, sustratos biodegradables para cultivos hidropónicos y nuevas aplicaciones orientadas al aprovechamiento de subproductos agrícolas y alimentarios.

También figuran iniciativas para transformar excedentes agrícolas en nuevos productos alimentarios de valor añadido.

Medio ambiente, biodiversidad y monitorización inteligente

Otra de las tendencias destacadas es la aplicación de tecnología para conocer y proteger el entorno.

Los proyectos abarcan desde sistemas de monitorización ambiental y control de la calidad del agua hasta iniciativas de restauración ecológica, seguimiento de la salud del suelo, infraestructuras verdes para la gestión sostenible del agua y plataformas de análisis atmosférico para evaluar impactos ambientales.

Drones y nuevas tecnologías de observación

Los drones siguen ganando protagonismo como herramienta educativa y tecnológica.

Entre las iniciativas seleccionadas figuran desarrollos vinculados a la restauración ambiental mediante siembra aérea, dispositivos para facilitar operaciones seguras de despegue y aterrizaje, y sistemas para la captura y análisis de datos ambientales mediante plataformas aéreas instrumentadas.

Salud, bienestar y tecnología asistencial

La convocatoria incorpora también proyectos orientados al ámbito sanitario y sociosanitario, con iniciativas centradas en el desarrollo de simuladores clínicos, dispositivos para la monitorización de parámetros fisiológicos, investigación aplicada sobre biomarcadores y microbiota intestinal, así como soluciones de ortopedia personalizada fabricadas mediante tecnologías de impresión 3D.

En conjunto, los proyectos seleccionados abarcan un amplio espectro de familias profesionales, con especial protagonismo de Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Agraria, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad, reflejando la creciente conexión entre la Formación Profesional, la innovación tecnológica y los retos de sostenibilidad que afrontan empresas y administraciones.

Entre los 40 proyectos seleccionados destacan 11 iniciativas desarrolladas en red, que concentran una financiación de 247.200 euros y continúan fortaleciendo la cooperación entre centros educativos para impulsar soluciones compartidas a retos comunes. El conjunto de proyectos cuenta además con la participación de 70 entidades colaboradoras, entre empresas, asociaciones, administraciones y organizaciones sociales. De hecho, más del 10% de los proyectos seleccionados parte de la necesidad concreta de una empresa.

Para su selección, la comisión evaluadora ha valorado especialmente el carácter innovador y aplicable de las propuestas, su capacidad de transferencia, la diversidad de agentes implicados y su impacto social. Asimismo, se ha tenido en cuenta la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas, la calidad de los planes de trabajo y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha destacado “la importancia creciente adquirida por la convocatoria como herramienta de apoyo a docentes y centros educativos; una importancia que se refleja en que uno de cada diez centros de FP de toda España ha presentado proyectos para participar en la misma”.

Por su parte, el presidente de FPEmpresa, Luis García, ha subrayado que esta décima edición vuelve a poner de manifiesto “el compromiso de los docentes con una Formación Profesional innovadora, conectada con la realidad de las empresas y capaz de desarrollar soluciones que aportan valor tanto al entorno educativo como a la sociedad”.

La Convocatoria de Ayudas Dualiza se consolida como uno de los principales motores de apoyo a la innovación en la Formación Profesional española. En sus diez ediciones ha impulsado más de 340 iniciativas educativas y ha distribuido ya cerca de 4 millones de euros para apoyar proyectos desarrollados por centros de FP de todo el país.

CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio.

Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.

Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.