Globalcaja convierte su espacio en FERCAM en punto de encuentro para el sector agroalimentario

Globalcaja participa en la 64ª Feria Nacional del Campo de Manzanares (FERCAM), una de las citas de referencia para el sector agroalimentario y punto de encuentro imprescindible para agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas auxiliares y profesionales del campo.

El presidente de Globalcaja, Mariano León, ha asistido a la inauguración de esta nueva edición, respaldando así la presencia de la entidad en una feria a la que se siente especialmente unida por sus raíces, su vinculación con el territorio y su compromiso con el sector primario.

La entidad financiera líder en Castilla-La Mancha acude a FERCAM con el propósito de estar cerca de sus clientes, escuchar sus necesidades y acompañar al sector en un momento marcado por retos como la eficiencia en el uso de los recursos, la digitalización, la sostenibilidad, la modernización de las explotaciones y la mejora de la competitividad.

A través de su servicio de Banca Rural, Globalcaja ofrece atención especializada al sector, con profesionales que conocen de primera mano la realidad del campo y aportan soluciones adaptadas a cada proyecto. En este contexto, la entidad mantiene activas líneas de financiación orientadas a facilitar inversiones agro, renovación de maquinaria, mejora de instalaciones, incorporación de tecnología o necesidades de liquidez vinculadas a la actividad agraria.

Espacio Globalcaja, punto de encuentro

Como es tradición, Globalcaja cuenta en FERCAM con un espacio propio, una casa manchega situada en pleno corazón de la feria, concebida como lugar de encuentro para clientes, socios, profesionales del sector y visitantes.

El Espacio Globalcaja volverá a ser un punto de referencia dentro del recinto ferial, tanto por el asesoramiento especializado que la entidad pone a disposición de los asistentes como por su programación de actividades profesionales, centradas este año en cuestiones clave para el futuro del campo: la gestión eficiente del agua, la aplicación de nuevas tecnologías, el control electrónico en la maquinaria agrícola y los mercados agropecuarios.

El miércoles, 24 de junio, a las 20.00 horas, tendrá lugar la jornada 'Gestión y tecnología para el riego agrícola', con la participación de Laura del Pozo y Carlos Gómez, representantes de Grupo Azuer e iRiego. Durante el encuentro se abordará la importancia de aplicar soluciones tecnológicas al riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Al día siguiente, el 25 de junio, a partir de las 10.30 horas, el Espacio Globalcaja acogerá la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real, organizada por la Cámara de Comercio, con la colaboración de ASAJA, un encuentro que refuerza el papel de este espacio como punto de referencia para el sector agroalimentario.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, José Miguel Sánchez, director de ventas de ISOBUS en Cojali, hablará sobre Jaltest ISOBUS en la jornada 'Soluciones de control electrónico para una agricultura más eficiente'. Esta sesión acercará a los profesionales del campo herramientas orientadas a mejorar la comunicación entre tractor e implementos agrícolas, optimizar los trabajos en parcela y avanzar hacia una agricultura más precisa, conectada y eficiente.

El viernes, 26 de junio, también a las 20.00 horas, se celebrará la jornada 'Drones agrícolas: una realidad en el campo', con Diego Navarro, de DJI Agriculture Spain, y Sebastián Jiménez, de Tecniagro 2000. La sesión pondrá el foco en el uso de drones como herramienta ya presente en la agricultura para optimizar tratamientos, mejorar el seguimiento de cultivos, reducir costes y avanzar hacia explotaciones más eficientes y tecnificadas.

Las jornadas finalizarán con un espacio de networking, favoreciendo el intercambio de experiencias entre agricultores, empresas, técnicos y profesionales del sector.

Con esta programación, Globalcaja refuerza su papel como entidad aliada del campo, no solo desde la financiación y el asesoramiento, sino también impulsando el conocimiento, la innovación y los espacios de relación profesional que contribuyen al desarrollo del sector agroalimentario.