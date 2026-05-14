La patronal de Toledo arremete contra el registro horario que plantea Yolanda Díaz: "Es meter al Gran Hermano en la empresa"

La patronal de Toledo ha cargado contra el proyecto para el control horario del desempeño laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo. "Es meter un Gran Hermano dentro de las empresas", ha asegurado Manuel Madruga, secretario general de Fedeto.

El registro que han planteado desde el departamento que dirige Yolanda Díaz ha de recoger el momento del inicio y final de la jornada, las pausas, los tiempos de espera y los periodos de desconexión; además de las eventuales medidas de conciliación y la modalidad —presencial o a distancia— en que desarrolla la actividad profesional.

La aplicación de este mecanismo se prevé sencilla para las grandes empresas, aunque en el caso de las de pequeño y menor tamaño —prácticamente todas las de la provincia y muchas en el conjunto del país— se auguran dificultades. El dispositivo que vigile los tiempos de la jornada laboral deberá ser digital, telemático e inalterable.

La carga burocrática que añadiría esta medida es rechazada por el empresariado toledano. Desde la organización han ironizado con la "excesiva paciencia" de sus asociados respecto a las decisiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Madruga ha insistido en el desatendido problema del absentismo laboral, ha rechazado la actitud contraria al diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo y ha negado el efecto positivo de las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional. De hecho, ha subrayado que esta apuesta es otra de esas decisiones que "nos inunda con subidas de cotización".

Respecto a las ausencias de los trabajadores de su puesto de trabajo, Madruga ha rechazado la incidencia "oficial" del 7 %. En Toledo, según los datos que maneja la patronal, alcanzaría entre un 12 y 15 %, un porcentaje que los lunes se dispararía hasta el 20 o el 24%. La existencia de algunas bajas "fraudulentas" lastran la "competitividad".

"Claro que hay que eliminar el complemento de la incapacidad [temporal]", ha dicho el representante de la patronal, una referencia a aquellos trabajadores que cobran el 100 % de la baja desde el primer día.

Sobre el diálogo social, y más allá de criticar la actitud de Díaz, Madruga ha negado las acusaciones formuladas desde CCOO respecto a la renovación del convenio de hostelería en Toledo. "Los convenios no se boicotean, sino que tardan más o menos en poder negociarse", ha recalcado.

Además, ha invitado a los sindicatos mayoritarios a incorporar a su agenda el absentismo, un tema complementario a la subida de sueldos o la reducción de la jornada laboral que marcan la prioridad de las organizaciones de trabajadores.

Inmigración, pensiones y Presupuestos

Fedeto ha evidenciado su posición favorable a la regularización de inmigrantes, aunque han solicitado prudencia y una regulación adecuada para facilitar la importación de mano de obra. "La inmigración es necesaria: no tenemos cotizantes suficientes".

Los empresarios no creen que el debate sobre la llegada de extranjeros "se tenga que polarizar", aunque piden "evitar situaciones contrarias a nuestro estado de derecho" y que podrían protagonizar algunas de las personas que han recalado en España desde terceros países.

En todo caso, Madruga ha prescrito el "no demonizar a unos trabajadores que en su gran mayoría se integran perfectamente", un colectivo que se antoja fundamental para el desarrollo de la economía y la protección del bienestar. "Como no hay cotizantes suficientes, tenemos que destinar partidas de los inexistentes Presupuestos Generales del Estado a cubrir las pensiones", ha recordado.