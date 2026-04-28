CaixaBank financió con 550 millones de euros a las pymes de Castilla-La Mancha en 2025, un 8 % más que el año anterior

CaixaBank ha reforzado su negocio con pequeñas y medianas empresas en Castilla-La Mancha tras destinar cerca de 550 millones de euros en financiación durante 2025, lo que supone un incremento del 8 % respecto al ejercicio anterior, según ha informado la propia entidad.

La actividad crediticia también ha crecido en la región un 12 % en número de operaciones, hasta alcanzar las 5.314, orientadas principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a proyectos de inversión vinculados al crecimiento y la competitividad de las pymes, tal y como ha detallado CaixaBank.

A nivel nacional, la entidad ha destinado más de 18.000 millones de euros a este segmento, un 18 % más que el año anterior, y ha concedido más de 152.000 créditos, un 19 % más, consolidando así su apuesta por el tejido empresarial.

Según ha explicado CaixaBank, las pymes se han consolidado como uno de los ejes centrales de su negocio, con un modelo basado en el acompañamiento a largo plazo y en la oferta de soluciones integrales en todas las fases de crecimiento empresarial. Como resultado, la entidad ha registrado un crecimiento del 15 % en el número de clientes en España, mientras que en Castilla-La Mancha el aumento ha sido del 12 %.

En este contexto, CaixaBank ha destacado su red de oficinas especializadas en empresas, con 212 centros en todo el país y más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento en ámbitos como financiación, comercio exterior, tesorería, turismo o agroalimentación.

Asimismo, la entidad ha señalado que ha reforzado su propuesta para pymes con nuevos productos como la Cuenta Pymes Online, sin comisiones ni condiciones de vinculación, que permite operar de forma digital e incluye transferencias ilimitadas y tarjetas sin coste.

A esta oferta se suma el lanzamiento de Tax Cashback, una iniciativa dirigida a nuevos clientes que permite recuperar hasta 100 euros brutos al mes, durante un máximo de seis meses, por la domiciliación de impuestos y seguros sociales, lo que puede suponer hasta 600 euros en total, según ha indicado CaixaBank.