Globalcaja y FEDA renuevan su acuerdo para apoyar al comercio de Albacete

Globalcaja y la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) han renovado su convenio de colaboración apostando por acciones de fortalecimiento y crecimiento del tejido empresarial.

La firma ha estado encabezada por el presidente de Globalcaja, Mariano León, y el presidente de FEDA, Artemio Pérez, según ha informado la entidad financiera por nota de prensa.

"Hoy renovamos un acuerdo, pero, sobre todo, renovamos una forma de entender nuestro papel en esta tierra. En Globalcaja queremos seguir siendo la entidad financiera que acompaña a las empresas y a los autónomos de Albacete en sus proyectos, en sus retos y también en sus oportunidades de futuro", ha destacado Mariano León.

El presidente de Globalcaja, ha añadido, que esta colaboración con FEDA "refleja una alianza sólida entre dos instituciones comprometidas con el desarrollo económico de la provincia. Compartimos un mismo objetivo: fortalecer el tejido empresarial, apoyar al comercio, favorecer la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, e impulsar la apertura de nuestras empresas a nuevos mercados".

Por su parte, Artemio Pérez, ha destacado el grado de colaboración que la Confederación mantiene con Globalcaja, como entidad financiera de referencia, y ha agradecido a su presidente que un año más se vuelva a renovar esta colaboración, poniendo de relieve el apoyo que la entidad presta así a las empresas de Albacete.

La Asamblea General de FEDA, en su edición 49ª, que se celebra este miércoles, día 22 de abril, cuenta con la colaboración de Globalcaja y, sobre manera, resalta en esta colaboración y así lo recoge el convenio el hecho de que la entidad sea partner preferente en los Premios Empresariales San Juan,'2026-XXVII Edición, como patrocinadora de la Gala, que se celebrará el próximo día 26 de junio, en el Teatro de la Paz.

Además, en virtud de este convenio, la entidad financiera colaborará en el impulso de las acciones de promoción del sector del comercio que lleva a cabo la Federación de Comercio de Albacete (FECOM), entendiendo que este sector tiene un peso específico importante en la economía local. Igualmente, Globalcaja participa en 'In-FEDA 2026'.

Este año será el tercer taller práctico Brasil: Oportunidades, expansión y negociación, que tendrá lugar este viernes, 24 de abril a las 10,00 en la sede de FEDA, y en el que participará Carlos Fernández, subdirector de la Cámara Española en Brasil, quien cuenta con una amplia experiencia en negociación estratégica y análisis conductual aplicado, además de más de 30 años de experiencia como director financiero en diversas firmas.

Su experiencia permitirá conocer el enfoque y la estrategia a seguir para ampliar y abrir mercado en Brasil, obteniendo una clara imagen de los principales sectores de interés, así como las estrategias de negociación.

El acuerdo firmado este martes también contempla el trabajo conjunto de la Asociación de Importadores y Exportadores de Albacete (ADIEX), con el programa de Globalcaja 'Exporta Tu Valor', con el propósito de fomentar e incentivar la expansión internacional de las empresas de Albacete.