Castilla-La Mancha crea 12 empresas al día y lidera el crecimiento nacional con un aumento del 37 % interanual

Castilla-La Mancha ha registrado la creación de 1.105 empresas en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a más de 12 nuevas sociedades al día y supone un crecimiento del 37,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor incremento de todo el país.

Según un estudio de INFORMA D&B, este avance sitúa a la región castellanomanchega diez puntos por encima de la media nacional, que se queda en el 28 %, en un arranque de año especialmente dinámico para el tejido empresarial.

El impulso ha sido especialmente intenso en marzo, con 437 constituciones, un 51 % más que en el mismo mes de 2025, también por encima del crecimiento del 37 % registrado en el conjunto de España.

Mayor inversión

La inversión también acompaña este crecimiento. Entre enero y marzo, el capital desembolsado para poner en marcha nuevas empresas en Castilla-La Mancha ha alcanzado los 77 millones de euros, un 70 % más, mientras que solo en marzo se han invertido 28 millones, con un fuerte repunte del 391 %.

Por sectores, la Construcción y actividades inmobiliarias lidera la creación de empresas en la región con 280 nuevas sociedades, seguida del Comercio (155), los Servicios empresariales (138), la Agricultura (109) y la Hostelería (101).

Por provincias, Toledo encabeza claramente el crecimiento con 415 nuevas empresas, seguida de Albacete (234), Ciudad Real (227), Guadalajara (133) y Cuenca (96).

Datos nacionales

En el conjunto de España, se han creado 38.226 empresas en el primer trimestre, con Madrid, Cataluña y Andalucía a la cabeza en volumen absoluto. Sin embargo, Castilla-La Mancha destaca por su ritmo de crecimiento, situándose como la comunidad donde más se acelera la creación de empresas en términos relativos.

La directora de Estudios de INFORMA D&B, Nathalie Gianese, ha señalado que "marzo marca un hito al superar las 14.000 constituciones por primera vez desde 2007, impulsando un crecimiento del 28 % en el primer trimestre".

Disoluciones

En paralelo, las disoluciones de empresas en Castilla-La Mancha han descendido en el arranque del año. En concreto, entre enero y marzo de 2026 se han registrado 392 cierres, frente a los 406 del mismo periodo de 2025, lo que supone una caída del 3,57 %.

De este modo, la región castellanomanchega se sitúa entre el reducido grupo de cuatro comunidades autónomas donde las disoluciones han bajado, en contraste con la tendencia general al alza en el conjunto del país.