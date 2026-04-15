Solimat cumple 93 años al servicio de la salud laboral de empresas y trabajadores

Este jueves 16 de abril, Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº72, celebra su 93º aniversario. Más de nueve décadas de trayectoria en las que la entidad ha evolucionado hasta convertirse en un referente en su ámbito, sin perder la esencia con la que nació: proteger la salud de sus trabajadores.

Fundada en 1933 por un grupo de empresarios toledanos comprometidos con la protección y el bienestar laboral, la mutua comenzó su andadura con un marcado carácter provincial. Con el paso de los años, especialmente a partir de la década de los 90, inició un proceso de crecimiento y expansión que le permitió ampliar su presencia a diferentes territorios, consolidando su posición en la región. Un desarrollo basado en la confianza y la calidad, valores que siguen definiendo su modelo de atención en la actualidad.

Uno de los hitos más relevantes en su historia fue la apertura, en 1994, de su hospital laboral, el Hospital San José, un centro que hoy constituye uno de sus principales valores diferenciales al ser el único en Castilla-La Mancha dentro del sector de mutuas. Esta singularidad ha permitido a la entidad reforzar su capacidad asistencial y ofrecer una atención sanitaria especializada en el ámbito laboral.

Este avance, junto con el desarrollo de una red de centros asistenciales propios en su ámbito de actuación, ha consolidado un modelo orientado a la proximidad y a la excelencia, garantizando una respuesta eficaz a las necesidades de sus empresas mutualistas, autónomos y trabajadores protegidos.

Para Solimat cumplir 93 años es un motivo de orgullo, pero también de responsabilidad. Desde la mutua siguen trabajando cada día para ofrecer un gran servicio y estar a la altura de la confianza que empresas y autónomos depositan en ellos.

En la actualidad, Solimat se consolida como una organización sólida que combina experiencia y capacidad de adaptación, manteniéndose fiel a su vocación de servicio. Gracias a un equipo humano altamente cualificado, que desde el ámbito asistencial y administrativo trabaja de forma coordinada cada día, la mutua garantiza un gran servicio a sus empresas mutualistas, asesorías, autónomos y trabajadores protegidos. Un modelo integral que refleja el compromiso de sus profesionales y su contribución continua a la mejora de la salud laboral.

A nivel organizativo, Solimat protege a más de 180.000 trabajadores, cuenta con alrededor de 12.000 empresas asociadas y cerca de 20.000 autónomos adheridos. Su estructura está formada por un equipo de más de 200 profesionales y dispone de 10 centros propios, además de su Hospital Laboral y una amplia red asistencial a nivel nacional.

En definitiva, a lo largo de estos 93 años, Solimat ha mantenido firme su propósito de estar al lado de las personas, reforzando su compromiso con la salud laboral. Este compromiso se traduce en una apuesta constante por la calidad asistencial y la excelencia en el servicio, pilares que continúan guiando su evolución hacia el futuro, con el objetivo de seguir impulsando la seguridad, la salud y el bienestar en el ámbito laboral.