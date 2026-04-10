Más de 45.000 autónomos de Castilla-La Mancha, en riesgo de pagar 135 euros más al mes: ATA exige parar la "salvajada"

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, avisa: aunque de momento no están pagando más, más de 45.000 autónomos de Castilla-La Mancha corren el riesgo de ver cómo la cuota que pagan a la Seguridad Social sube en 135 euros mensuales.

Según ha alertado ATA en una nota de prensa, la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores se ha elevado en España desde este año 2026 a 1.424 euros. Esto deja la cuota mensual en 435 euros, frente a los 300 euros que se pagaban hasta ahora.

De momento, el golpe económico aún no se nota en las cuentas de los afectados, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha congelado las cuotas y la base no ha cambiado. Pero en 2027 se regularizarán, y cada autónomo de Castilla-La Mancha pagará 1.620 euros más al año.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización, de 1.000 a 1.424 euros. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos. En Castilla-La Mancha hablamos de más de 45.000", ha asegurado Miguel Ángel Rivero, presidente de ATA Castilla-La Mancha.

Rivero también ha recordado que la Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 marcaba una subida progresiva, pero supeditada a la aprobación de Presupuestos. "En 2023 la base era de 1.000 euros. En 2024 y 2025 debía fijarse en las cuentas públicas. Sin embargo, al no haber Presupuestos ni para 2026, la base debería seguir congelada", ha defendido.

En la misma línea, ha añadido que "los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos" y ha avanzado que ATA ya ha hablado con varios grupos parlamentarios para frenar la medida y buscar una solución inmediata y retroactiva desde el 1 de enero de 2026.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados. El Gobierno puede hacerlo si quiere, dictando una norma con rango de ley", ha añadido.

Mujeres afectadas

Según la organización, la mayoría de los afectados son mujeres mayores de 50 años que trabajan en negocios familiares, sobre todo en el medio rural.

ATA pone un ejemplo muy claro. En un negocio familiar, el autónomo principal puede seguir con una base media de 1.000 euros y pagar unos 300 euros al mes. Su cónyuge colaborador, en cambio, pasaría a una base de 1.424 euros y una cuota de 435 euros.