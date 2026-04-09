Otra macroplanta logística para 65.000 palés llegará a Noblejas (Toledo): 60 empleos y 100 millones de inversión

Una de las macroplantas logísticas de frío más avanzadas de Europa, cuya construcción movilizará 100 millones de euros de inversión y la creación de 60 empleos directos, tendrá como sede Noblejas (Toledo).

NewCold ha iniciado este jueves la construcción de la que será su primera instalación en España, que funcionará de forma automatizada y tendrá capacidad para 65.000 palés.

Se ubicará en el Parque Tecnológico Logístico del municipio toledano, reforzando el papel de Castilla-La Mancha como nodo estratégico de la logística de frío en el sur de Europa.

La elección de Noblejas responde a su ubicación estratégica en el centro peninsular, junto a la autovía A‑4 y a apenas 50 kilómetros de Madrid, lo que facilita la conexión con grandes nodos y corredores logísticos como el de Valencia.

La nueva plataforma, ha informado la compañía en una nota de prensa, dispondrá de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), picking robotizado y soluciones avanzadas orientadas a maximizar la eficiencia operativa, reducir el consumo energético y garantizar la seguridad alimentaria.

Eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad

"En NewCold invertimos con propósito: para ofrecer a nuestros clientes la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad que necesitan para crecer. Nuestra nueva instalación será uno de los centros automatizados de cadena de frío más avanzados de Europa", ha afirmado el CEO y fundador, Bram Hage.

La colocación de la primera piedra ha estado presidida por el Country Manager en España, Tomás Jolín, acompañado por el propio Hage y el Managing Director Europe, Jonas Swarttouw.

Responsables de NewCold y autoridades locales.

También han participado el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, y el director general de Empresas de Castilla-La Mancha, Santiago Baeza.

Desde la dirección europea de NewCold, Swarttouw ha subrayado que "España es un mercado estratégico clave para nuestros clientes, muchos de los cuales están creciendo rápidamente en el sur de Europa", mientras que Jolín ha destacado que "estar presentes en España es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento europeo de NewCold".

El proyecto ha sido recibido como un hito en la industrialización de Noblejas. "Este proyecto continúa el compromiso que asumimos hace muchos años para industrializar el municipio, crear suelo industrial y generar empleo, riqueza y actividad económica", ha explicado Jiménez, quien ha añadido que "la llegada de NewCold nos permitirá crear nuevos puestos de trabajo de calidad".

Cliente ancla

La implantación en España se apoya en un cliente estratégico. En una entrevista concedida al medio especializado Cadena de Suministro, Jolín ha explicado que "la llegada de NewCold a España se produce de la mano de un cliente ancla, que ocupará entre el 40% y el 50 % de la capacidad del almacén".

"Ese cliente es el que nos permite acometer una inversión de esta magnitud con un contrato a largo plazo", ha señalado, sin desvelar su identidad por acuerdos de confidencialidad.

A partir de esta base, la compañía está explorando nuevos nichos en distintos segmentos de alimentación en frío. "Estamos abordando los principales sectores de alimentación congelada en España", ha apuntado Jolín, citando ámbitos como helados, bakery, vegetales congelados o platos preparados.

La operación consolida a Noblejas como polo logístico. La localidad ya suma otros proyectos de envergadura, como la macroplataforma que la cooperativa Consum construye en una parcela de 150.000 metros cuadrados en este mismo parque y que estará operativa en el segundo semestre de 2026.

Con la llegada de NewCold, el municipio da un nuevo paso en su estrategia de especialización logística y se posiciona como referencia de la cadena de frío a escala regional y europea.