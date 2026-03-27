Fundación Eurocaja Rural conecta a jóvenes y empresas con motivo del programa 'Campus Talento'

Fundación Eurocaja Rural, ha celebrado este viernes en la Finca El Retamar, ubicada en Orgaz (Toledo), la jornada de encuentro entre los alumnos pertenecientes a la 4ª edición del programa 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial' y las empresas interesadas en incorporar este capital humano para implantar estrategias digitales y mejorar su competitividad.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en el acto inaugural destacando que esta jornada constituye "uno de los momentos más valiosos del programa pues facilita el diálogo entre empresas y participantes, permitiendo identificar inquietudes, descubrir afinidades y abrir la puerta a nuevas oportunidades, desde estancias formativas hasta futuras relaciones profesionales".

"Invertir en talento es la mejor estrategia de desarrollo"

Martín López ha agradecido el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo Plus a este proyecto, "pues permite que sea una realidad sólida y transformadora", así como agradeció al Centro de Estudios Financieros (CEF) su implicación académica y acompañamiento constante durante todo el proceso formativo.

Durante su intervención, el director general ha subrayado la participación de más de cuarenta empresas y agradeció su disposición por apostar por el talento y el desarrollo de los jóvenes y de la región, dedicándoles tiempo, experiencia y visión estratégica al alumnado.

"Desde Fundación Eurocaja Rural nos sentimos especialmente orgullosos de acompañar también a jóvenes cuya motivación y formación representan el motor que necesita nuestro tejido empresarial. Las personas que tenéis talento sois unos privilegiados, pero tenéis la responsabilidad de cultivarlo y desarrollarlo por haber sido elegidos. Nosotros estamos aquí para ayudaros a convertir vuestro talento en una carrera de éxito. Porque es bueno para vosotros, pero también para Castilla-La Mancha", ha afirmado.

En este contexto, destacó la intervención del economista José Carlos Díez, cuya visión, afirmó, "resultará inspiradora y esclarecedora para comprender los retos y oportunidades que ofrece el entorno actual".

"El talento necesita oportunidades, pero también confianza. Y este programa ofrece ambos aspectos. Invertir en talento no es un gasto, sino la mejor estrategia de desarrollo a largo plazo. Os animo a ser valientes. No tengáis miedo a cambiar y a evolucionar hacia el futuro, porque tenéis que entrar en él, pero para ser protagonistas" ha aseverado.

Valoraciones

También ha participado en el evento la directora general de Innovación Educativa y Centros de la JCCM, María Dolores Pérez Pintado, que ha explicado que este programa aúna "la oportunidad que supone, desde el punto de vista de vista del alumnado, de demostrar su talento y capacidad, y desde el punto de vista de las empresas, de conocer de primera mano y en directo a esas personas que van a formar parte del tejido empresarial en Castilla-La Mancha, y que les van a generar la riqueza y la preparación que tienen y necesitan para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad".

Por su parte, el reputado economista José Carlos Díez ha ofrecido una charla magistral donde ahondó en la importancia de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías para propiciar el desarrollo económico de las empresas y la generación de riqueza. "Ahora mismo no hay mayor necesidad y demanda en el mundo empresarial que tener especialistas en desarrollo de IA y transformación digital. Este programa conecta fondos europeos bien utilizados aplicado a lo que se llaman políticas activas de empleo, donde tú formas a los futuros trabajadores en las habilidades que demandan las empresas".

Por último, el director de Expansión Internacional, del Centro de Estudios Financieros, Borja López Calderón, ha subrayado que "este tipo de iniciativas, sobre todo con colaboración público-privadas son muy positivas, ya que damos un oficio, transformamos personas, y éstas a su vez ayudan a transformar empresas, y finalmente esas empresas transforman la sociedad. Por tanto, la sociedad mejora".

Durante el evento, las empresas han tenido la oportunidad de realizar entrevistas a los alumnos del programa para conocer sus talentos y capacidades. Los alumnos, por su parte, han aprendido de primera mano las principales demandas del tejido empresarial en materia de competencias digitales, Marketing Digital Avanzado o Inteligencia Artificial aplicada a Productos y Servicios, entre otras.

El director de programas área de Dirección de Empresas del CEF y director formativo del ‘Campus Talento’, Santiago Hernández, ha detallado el funcionamiento de este encuentro empresas-alumnos y orientó sobre el desarrollo de las entrevistas.

Tras las entrevistas, los alumnos del programa realizaron una serie de dinámicas y actividades prácticas dirigidas para potenciar habilidades personales, trabajo en equipo y competencias clave en un entorno dinámico y participativo.

Detalles del programa formativo

El programa 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial' se realiza gracias a la Cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del Programa FSE+ 2021 2027, y tiene por objetivo formar a jóvenes menores de 30 para fomentar su empleabilidad.

La formación no se limita a enseñar herramientas tecnológicas, sino que aborda en profundidad la estrategia empresarial vinculada a la digitalización. Gracias a este enfoque integral, los participantes adquieren una visión completa de los retos y oportunidades de la economía digital.

Fundación Eurocaja Rural, JCCM y el partner académico CEF reafirman con esta iniciativa su apuesta por el talento joven y su impacto positivo en la dinamización de la comunidad autónoma.