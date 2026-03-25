El V Logistics Spain será el 15 y 16 de abril en Guadalajara con la IA como eje vertebrador y Panamá como país invitado

La Feria Internacional Logistics Spain celebrará su quinta edición los próximos 15 y 16 de abril en el Palacio Multiusos de Guadalajara, con un programa en el que el eje vertebrador será la inteligencia artificial y contará con Panamá como país invitado.

Así lo ha indicado la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, durante la presentación de la feria, en un acto en el que ha estado acompañada por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega; y los representantes sindicales José Antonio Pendás (UGT) y Javier Morales (CCOO).

García ha asegurado que se trata de un evento consolidado que cada año tiene más demanda de expositores y más público asistente. Y ha anunciado que este año contará con un total de 43 expositores y más de 70 ponentes.

Por su parte, la consejera Patricia Franco ha destacado el gran crecimiento experimentado en el sector de la logística tanto en Castilla-La Mancha como en Guadalajara, ya que hay 50.000 personas que trabajan en el sector en la región.

"Más de 12.000 están empleados de forma directa en la provincia alcarreña y se han producido crecimientos espectaculares en la última década con más de 13.300 nuevos trabajadores en el sector", ha afirmado.

"Foto de unidad"

De su lado, los representantes sindicales han incidido en el peso de este sector que ocupa a un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena de la provincia, cerca de 25.000 empleados entre fijos y temporales.

Y han valorado que este evento supone una "foto de unidad entre patronal, sindicatos y administraciones de todo signo político, en estos tiempos de incertidumbre y crispación".

En un momento en el que se negocia el convenio colectivo del sector logístico en la provincia, ambos responsables sindicales han hecho hincapié en la "calidad profesional y humana" de los trabajadores en un sector muy competitivo. Además, han incidido en la defensa de los aspectos salariales y de salud y seguridad laboral.