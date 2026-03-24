Paros de Airbus. Foto: CCOO.

Paros de Airbus. Foto: CCOO.

Empresas

CCOO cifra en un 90 % el seguimiento de los paros en Airbus Albacete e Illescas: "Es un éxito rotundo"

A las concentraciones de este lunes se han sumado las paralizaciones de dos horas convocadas este martes en los tres turnos.

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CCOO ha cifrado en un 90 % el seguimiento de la plantilla de Airbus en Albacete e Illescas del paro convocado por el propio sindicato, junto a ATP y SIPA, para reclamar una subida acumulada del 9% en los años 2026 y 2027. La plantilla de ambos centros es de 1.500 personas.

El miembro del Comité de Empresa de la ejecutiva Interempresas de CCOO en Airbus España y miembro del Comité Europeo de Airbus por CCOO, Alejandro Casal, ha calificado el seguimiento como "un éxito rotundo".

"Este lunes hubo una reunión extraordinaria con el comité de huelga y la dirección que acabó sin acuerdo. Entre este martes y este miércoles nos tendrán que convocar porque las tres organizaciones sindicales estamos dispuestas a sentarnos a negociar y avanzar en una propuesta de acuerdo que garantice el poder adquisitivo de la plantilla", ha expresado.

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"Revisión salarial digna"

El objetivo de los paros es "revertir la situación de bloqueo en la negociación, que comenzó a finales de 2025, y que se ha ralentizado en los últimos meses. En concreto, piden mantener el poder adquisitivo durante los cuatro años de duración del convenio y la garantía de una subida salarial del 9 % para este ejercicio y el próximo.

"La dirección ofrece una propuesta muy por debajo de la subida de la inflación. Esperamos avanzar en un acuerdo que necesitamos para asegurar las entregas y los objetivos operativos en todas las divisiones este año", ha afirmado.

Y ha recordado que el Gobierno ha realizado compras importantes al grupo por lo que "hay que lanzar el mensaje a la dirección del compromiso de este país y las personas trabajadoras de Airbus con la firma".

"Con los beneficios extraordinarios que han comunicado nos merecemos una revisión salarial digna", ha sentenciado.