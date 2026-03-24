CCOO cifra en un 90 % el seguimiento de los paros en Airbus Albacete e Illescas: "Es un éxito rotundo"

CCOO ha cifrado en un 90 % el seguimiento de la plantilla de Airbus en Albacete e Illescas del paro convocado por el propio sindicato, junto a ATP y SIPA, para reclamar una subida acumulada del 9% en los años 2026 y 2027. La plantilla de ambos centros es de 1.500 personas.

El miembro del Comité de Empresa de la ejecutiva Interempresas de CCOO en Airbus España y miembro del Comité Europeo de Airbus por CCOO, Alejandro Casal, ha calificado el seguimiento como "un éxito rotundo".

"Este lunes hubo una reunión extraordinaria con el comité de huelga y la dirección que acabó sin acuerdo. Entre este martes y este miércoles nos tendrán que convocar porque las tres organizaciones sindicales estamos dispuestas a sentarnos a negociar y avanzar en una propuesta de acuerdo que garantice el poder adquisitivo de la plantilla", ha expresado.

"Revisión salarial digna"

El objetivo de los paros es "revertir la situación de bloqueo en la negociación, que comenzó a finales de 2025, y que se ha ralentizado en los últimos meses. En concreto, piden mantener el poder adquisitivo durante los cuatro años de duración del convenio y la garantía de una subida salarial del 9 % para este ejercicio y el próximo.

"La dirección ofrece una propuesta muy por debajo de la subida de la inflación. Esperamos avanzar en un acuerdo que necesitamos para asegurar las entregas y los objetivos operativos en todas las divisiones este año", ha afirmado.

Y ha recordado que el Gobierno ha realizado compras importantes al grupo por lo que "hay que lanzar el mensaje a la dirección del compromiso de este país y las personas trabajadoras de Airbus con la firma".

"Con los beneficios extraordinarios que han comunicado nos merecemos una revisión salarial digna", ha sentenciado.