La Cámara de Comercio y la Diputación de Ciudad Real impulsan el traspaso de 16 empresas en áreas rurales

El programa Reto Relevo Generacional de la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Diputación ha propiciado la continuidad de 16 negocios en la provincia y ha puesto en marcha siete nuevos procesos de traspaso en apenas año y medio de funcionamiento, con el objetivo de evitar cierres por jubilación u otras causas, especialmente en el medio rural para fijar población y garantizar servicios.

Así lo ha expresado el presidente de la Cámara, José Luis Ruiz; el director del órgano cameral, Luis Enrique Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

La iniciativa cuenta con la financiación de la Diputación de Ciudad Real y continuará activa a lo largo del año, ha permitido además la creación de una plataforma online que conecta a personas que van a cesar su actividad con emprendedores interesados en hacerse cargo de negocios ya consolidados.

Este sistema ha supuesto un ahorro de hasta el 40 % de la inversión inicial, al facilitar el acceso a negocios en funcionamiento.

La herramienta digital ha despertado el interés de unas 500 personas, de las cuales un 30% proceden de la propia provincia de Ciudad Real, con casos incluso de relevo dentro del ámbito familiar, como padres e hijos.

"Más traspasos de los que se esperaban"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha destacado durante la jornada de presentación y balance que se han producido "más traspasos de los que esperábamos".

Y ha enmarcado esta iniciativa dentro del conjunto de proyectos 'RetoCR', orientados a fijar población en el medio rural.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ruiz, y su director, Luis Enrique Rodríguez, han coincidido en que "lo más difícil ha sido empezar". Y ha definido el programa como su iniciativa "más útil y transformadora", especialmente en comarcas con muy baja densidad de población, como el Campo de Montiel o el entorno de Cabañeros.

Funcionamiento del programa

El programa se basa en un sistema sencillo en el que tanto quienes desean traspasar su negocio como quienes buscan emprender pueden registrarse en la plataforma. Además, el sistema facilita la conexión entre ambas partes en función de sus intereses.

Durante ese tiempo se ha realizado un mapeo completo de la provincia, que permite consultar las oportunidades de negocio en cada municipio a través de un 'marketplace' digital.

Esta herramienta ofrece información detallada sobre las posibilidades existentes en las distintas localidades, excluyendo las principales cabeceras comarcales como Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Tomelloso. Y centrando el foco en las zonas más afectadas por la despoblación.