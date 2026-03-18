Fundación "la Caixa" entrega un centenar de becas para atraer y retener el talento de jóvenes investigadores

La Fundación "la Caixa" ha otorgado 100 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal. Con las becas de doctorado INPhINIT y las de posdoctorado Junior Leader, la Fundación "la Caixa" persigue el doble objetivo de retener y atraer el talento para impulsar la investigación de excelencia en estos países.

Estas becas no solo ofrecen salarios competitivos, sino que también incluyen un sólido programa de formación transversal. En el caso de las de doctorado, se refuerzan aspectos como la comunicación científica, el bienestar emocional de los investigadores, el liderazgo y las oportunidades de financiación. Por otro lado, las becas de posdoctorado están diseñadas para impulsar una carrera científica independiente promoviendo la innovación y el liderazgo como pilares fundamentales para el desarrollo profesional.

"Las becas de doctorado y posdoctorado son un reconocimiento al talento y al esfuerzo de los investigadores que las han obtenido. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de generar nuevo conocimiento, abrir nuevas vías de innovación y ofrecer respuestas a retos que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la construcción de un futuro mejor para todos. En la Fundación "la Caixa" queremos impulsar a estas mentes brillantes para que desarrollen sus ideas en las mejores condiciones posibles y promover un ecosistema científico capaz de transformar realidades", ha explicado Josep Maria Coronas, director general de la entidad, durante el acto de entrega de las becas en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en Barcelona.

El programa de Becas de la Fundación "la Caixa" es de los más importantes de entre los promovidos por entidades privadas en España y Europa, tanto por la cantidad de ayudas concedidas como por la diversidad de disciplinas que abarcan. En total, la entidad destinará a esta promoción de becas de doctorado y posdoctorado más de 22 millones de euros. Ambos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie COFUND en el contexto del programa marco Horizonte 2020.

Cuadro resumen de las becas de doctorado y posdoctorado 2025.

El perfil de los becarios

De los 100 becarios seleccionados en esta edición, 41 son españoles y 59 son extranjeros, procedentes de 25 países. Entre estos, el país con mayor representación de becarios es Italia con 14, seguido de Portugal con 12, Alemania con 5, y Bélgica y Polonia con 3 becarios cada uno.

Las becas otorgadas se han distribuido entre más de 70 centros de investigación y universidades de España y Portugal. En cuanto a las especialidades, la ingeniería y la tecnología biomédica encabezan la lista con 8 becarios. Las siguen la astronomía y la astrofísica, así como la biología celular, con 6 becarios cada una. Por su parte, las neurociencias básicas, la física teórica y matemática, la biología molecular y bioquímica, y la oncología reúnen 5 becarios por especialidad.

Dos modalidades de becas para atraer y retener talento

Las becas de doctorado y posdoctorado de la Fundación "la Caixa" cuentan con dos modalidades. La modalidad Incoming está dirigida a jóvenes investigadores de cualquier nacionalidad que deseen desarrollar su labor en centros de excelencia en España —acreditados como Severo Ochoa o María de Maeztu, o en los Institutos de Salud Carlos III— o en unidades portuguesas calificadas como Excelentes por la FCT. Para optar a ella, los candidatos no deben haber residido en España o Portugal más de 12 meses durante los últimos tres años.

Por otro lado, la modalidad Retaining se orienta a investigadores que ya han residido más de 12 meses en alguno de estos países en el mismo periodo y desean continuar su investigación en cualquier centro o universidad de España o Portugal.