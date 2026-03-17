El gigante del vidrio inyectará más de 180 millones en su planta de Caudete: "Garantiza la actividad durante décadas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su visita a la planta de Vidrala en Caudete junto al CEO de la empresa, Raúl Gómez.

La empresa Vidrala, dedicada a la fabricación de envases de vidrio para la industria de bebidas y alimentación, tiene previsto un plan de inversiones que superará los 180 millones de euros para su planta de Caudete (Albacete). El objetivo de esta inyección es contribuir a reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética en esta planta.

Así lo ha confirmado el CEO de la compañía, Raúl Gómez, durante la visita que ha hecho a estas instalaciones el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, según ha informado la compañía.

"Esta inversión garantizaría la actividad durante décadas", ha reivindicado Gómez, quien ha puntualizado que este plan "adquiere aún mayor relevancia en el actual contexto internacional", que complica cualquier toma de decisiones a medio o largo plazo.

Precisamente, mirando a la situación mundial, ha pedido un "compromiso firme" y una "respuesta a la altura" tanto del Gobierno de España, de quien ha demandado "una apuesta firme por la industria, apoyando medidas sobre tarifas energéticas y una desregulación industrial alineada con la de los países europeos más ambiciosos", como del Gobierno de Castilla-La Mancha, del que ha valorado que su "respaldo en forma de incentivos a la inversión es crucial para cualquier iniciativa industrial con vocación de largo plazo".

La planta de Vidrala en Caudete constituye un potente polo industrial en la zona. Con dos hornos y ocho líneas de producción, cuenta con una capacidad anual cercana a las 315.000 toneladas de envases de vidrio destinados a los sectores de bebidas y alimentación.

Esta fábrica emplea directamente a alrededor de 300 profesionales, lo que la convierte en uno de los principales empleadores industriales del entorno.

El plan de inversiones esbozado por Vidrala, grupo internacional con presencia en el sur de Europa, Reino Unido e Irlanda, Brasil y Chile, incluye actuaciones destinadas a modernizar el centro productivo mediante la incorporación de tecnología avanzada en los procesos de fabricación de vidrio.

Dos fases del plan

La primera fase del plan, que se acometerá a partir de junio, consistirá en la renovación de uno de los dos hornos de la planta. Este cambio permitirá la ampliación de un 10% su capacidad anual.

En cuanto a la segunda fase, condicionada por la empresa a "la competitividad de la planta y las condiciones de mercado", incluye la actualización del segundo horno de fusión, la ampliación de las infraestructuras eléctricas y el desarrollo de nuevas soluciones de generación de energía renovable en la planta. En este plan de mejoras también introducirían maquinaria de moldeo de gran tamaño para adaptar la producción a envases más ligeros y sostenibles.

La actividad de Vidrala en Caudete está estrechamente vinculada al desarrollo del sector agroalimentario y especialmente del vino. A través de su plataforma industrial castellanomanchega, el grupo suministra envases de vidrio a numerosos productores de bebidas y alimentos.