Un gigante de los datos aterriza en Guadalajara: prevé crear hasta 1.000 empleos durante la construcción de su centro

Presentación del proyecto GUA1 en el Ayuntamiento de Guadalajara con la presencia de la alcaldesa, Ana Guarinos.

La empresa Nostrum Data Centers e IDOM ha presentado el centro de datos GUA1 que tiene previsto instalar en el polígono industrial El Ruiseñor de Guadalajara capital y que creará entre 600 y 1.000 empleos en su fase de construcción.

La presentación de este proyecto, en el que la empresa promotora invertirá en torno a 1.000 millones de euros ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Guadalajara con la participación de su alcaldesa, Ana Guarinos.

Desde el Consistorio han celebrado que GUA1 "situará a la ciudad entre los nodos digitales de referencia en España y Europa".

Esta instalación, que cuando esté terminada creará unos 60 empleos cualificados en el sector, está diseñada para dar servicio a plataformas de inteligencia artificial y proveedores de nube de nueva generación.

Durante su intervención, Ana Guarinos ha celebrado que este proyecto “es una de las mayores oportunidades de transformación económica y tecnológica de la historia de la ciudad" y ha destacado especialmente el impacto laboral que tendrá el nuevo centro para el tejido productivo de la ciudad.

"Tratamos de agilizar todo tipo de trámites burocráticos para que la Administración nunca sea un obstáculo”, ha apuntado Guarinos, que también ha reivindicado la necesidad de contar con potencia eléctrica suficiente para seguir atrayendo nuevas inversiones, pues ha afirmado que "sin potencia eléctrica suficiente, proyectos de estas características no se podrían ubicar".

Características de la infraestructura

Desde la compañía, el director comercial de Nostrum Data Centers, José Luis Arnau, ha explicado que el complejo contará con 40 MWe de potencia eléctrica ya concedida, 2 hectáreas de suelo industrial adquirido y una capacidad IT de hasta 29 MW en salas de nueva generación, diseñadas para atender a hyperscalers, plataformas de inteligencia artificial y proveedores de nube de última generación.

Además, ha señalado que el centro de datos GUA1 se desarrollará bajo criterios avanzados de sostenibilidad y eficiencia energética y, entre otros elementos, incorporará tecnologías de refrigeración sin consumo de agua mediante circuitos cerrados y soluciones energéticas preparadas para integrar renovables.

Nostrum Data Centers prevé completar la fase de diseño a lo largo de 2026, de forma que el inicio de las obras está previsto para finales de 2026, mientras que la entrada en operación sería a lo largo del año 2028.