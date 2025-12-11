La Despensa seguirá ofreciendo meriendas a los menores vulnerables atendidos por Cruz Roja en Castilla-La Mancha

La Despensa Supermercados ha reafirmado su compromiso con Cruz Roja en Castilla-La Mancha renovando un convenio de colaboración destinado a la entrega de meriendas a niños y niñas de entre 6 y 16 años en situación de vulnerabilidad social.

La compañía ha comunicado que aporta una donación de 10.000 euros para la compra de meriendas que se distribuirán entre menores atendidos por la ONG en la región.

Según los datos trasladados, Cruz Roja ha entregado 34.675 meriendas durante 2025 a 1.163 niños y niñas de 33 localidades de las cinco provincias castellanomanchegas.

La entrega de estas meriendas se realiza al finalizar las actividades de refuerzo educativo, talleres, ocio, tiempo libre o ludotecas y es posible gracias a la labor de 517 personas voluntarias que participan en proyectos como 'Criando en positivo', 'Inclusión social para niñas y niños en riesgo de exclusión' y 'Promoción del éxito escolar'.

En estas iniciativas, Cruz Roja promueve hábitos saludables, higiene bucodental y habilidades sociales entre los menores participantes.

El presidente autonómico de Cruz Roja, Jesús Esteban, y el director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de La Despensa, Luis Aznal, han visitado la sede de la organización en la calle Canarias de Toledo. Allí, junto al voluntariado, han hecho entrega de meriendas a los niños y niñas tras la finalización de sus tareas escolares.