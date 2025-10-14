La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural recauda 103.400 euros: "Es un hito histórico"

Toledo se vuelca contra la ELA en una carrera solidaria que ha congregado a casi 5.000 personas: todas las fotos Javier Longobardo

Fundación Eurocaja Rural ha alcanzado un hito histórico con la Carrera Solidaria Contra la ELA del pasado domingo 5 de octubre en Toledo, alcanzando una recaudación de 103.400.

La gran participación social, empresarial e institucional ha logrado este año un notable aumento en la cifra total obtenida. La empresa ha remarcado su compromiso con las personas afectadas por ELA y sus familiares y ha agradecido el patrocinio de empresas privadas como Minsait (Indra), Grupo Eulen o Grupo Unitel, de administraciones públicas como la Junta y el apoyo de colaboradores especiales como el Ayuntamiento de Toledo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, han citado el respaldo de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se ha volcado en la prueba.

La Fundación también se ha referido al papel relevante y la participación activa de rostros populares del ámbito de la cultura, la música, el deporte, el cine, la política o los medios de comunicación, compartiendo mensajes de apoyo y vistiendo la camiseta oficial de la carrera. En total, la repercusión en redes sociales ha superado 1.700.000 impresiones.

Por otro lado, han apuntado a la solidaridad de cientos de personas anónimas que han participado en el Dorsal Cero, en la acción 1 foto = 1 euro y a los centros de educación y grupos sociales colaboradores en la iniciativa 100 % solidarios. Estas acciones finalizaron este 13 de octubre y su participación ha servido para alcanzar el importe final recaudado.

"Referente a nivel nacional"

Esta iniciativa solidaria se ha convertido en "referente a nivel nacional contra la ELA y cuenta con participantes procedentes de todos los puntos de la geografía española".

"Todos unidos por un mismo objetivo impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y de sus familiares. Cada inscripción, cada donación, cada apoyo de entidades, empresas y administraciones ha sido imprescindible para el éxito de esta iniciativa", ha expresado.