La multinacional Mahle planea despedir a 550 trabajadores de su planta en la provincia de Cuenca

CCOO Cuenca ha informado de que la empresa multinacional Mahle quiere presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 550 trabajadores de su planta en Motilla del Palancar (Cuenca).

El sindicato, que ha mostrado su rechazo a esta "drástica decisión", afirma que los argumentos de la empresa alemana pasan por "causas productivas y organizativas” y “para asegurar la viabilidad de la empresa”, dado que uno de sus principales clientes ha bajado sus pedidos y cesará su relación con la compañía en el primer trimestre de 2026.

"Estudiaremos detenidamente la documentación que la empresa se ha comprometido a compartir con el comité de empresa e iniciaremos de forma inmediata cuantas acciones sean pertinentes para evitar que la compañía lleve a cabo este despropósito", avisan desde la CCOO.

Mahle da trabajo en la planta motillana a cerca de un millar de personas, por lo que el impacto social en la zona sería de "repercusión incalculable" teniendo en cuenta el gran número de empresas auxiliares que viven del sector de la automoción en toda la provincia.

La organización sindical también recuerda que hace apenas un año, "se puso a esta empresa como ejemplo en su intención de casi duplicar su plantilla para 2026 gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation", en concreto 40 millones de euros del PERTE VEC y del Programa Moves Singulares.

"No entendemos cómo, apenas unos meses después, no sólo parece que se ha abandonado ese camino sino que se pretende dar un hachazo injustificado y, a todas luces, inasumible, a la actividad industrial de toda una comarca", añaden.

Por eso, CCOO Cuenca avisa que "trabajaremos en buscar soluciones para evitar este ERE e instaremos a todas las administraciones competentes a que asuman su responsabilidad a la hora de apostar por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".