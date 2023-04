FERACAM cierra las inscripciones con 60 expositores, que llegarán a Tarancón muy pronto

La XX Feria Regional de la Alimentación de Castilla- La Mancha, FERACAM, que se celebrará en Tarancón (Cuenca) del 4 al 7 de mayo, ha cerrado las inscripciones para poder participar como expositor en la muestra, completando todos los espacios disponibles del recinto. Así, contara con la participación de 60 expositores, entre empresas del sector de la agroalimentación, marcas de calidad, denominaciones de origen e instituciones.

La Feria acogerá empresas de alimentación de toda la región, de diferentes productos de "mucho peso" en Castilla- La Mancha como vino, quesos, aceite, carne, miel, cerveza, chocolate, panes y dulces

A estos productos se suman otros como el azafrán, setas, caracoles o legumbres, entre otros, además de empresas de maquinaria agrícola, ha informado CEOE CEPYME Cuenca en nota de prensa.

También estarán presentes varias denominaciones de origen de la región como D.O Uclés, IGP Ajo Morado de las Pedroñeras, D.O Manchuela, D.O Aceite de la Alcarria y D.O Rivera del Júcar, agrupaciones que representan a 54 empresas alimentarias de la región, así como marcas de calidad como Campo y Alma, y Donde Nacen los Sabores.

La página web de FERACAM www.feracam.com recoge toda la información práctica sobre esta muestra, ubicación, horario, listado de expositores o noticias y en la misma se irán actualizando las distintas actividades incluidas en esta Feria.

Cita profesional

FERACAM es una feria regional y de referencia en Castilla- La Mancha dedicada al sector agroalimentario que en esta edición comienza una nueva etapa más profesional.

Se trata de una iniciativa organizada por CEOE CEPYME Cuenca y promovida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma Castilla- La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Tarancón, con la colaboración de Globalcaja.

