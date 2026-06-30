Los Paradores de Castilla-La Mancha ofertan 68 empleos indefinidos: buscan camareros, recepcionistas, cocineros...

La red de Paradores de Turismo de España ha lanzado una nueva oferta pública de empleo. Buscan cubrir un total de 645 plazas de personal indefinido en diferentes categorías y departamentos, siendo 68 los puestos de trabajo que aglutinan los establecimientos de Castilla-La Mancha.

La convocatoria, que forma parte del plan de reposición y se desarrollará en tres procesos de selección, incluye perfiles como camareros, recepcionistas, cocineros, administrativos y personal de mantenimiento.

El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición y los interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 15 de julio a las 23:59 horas en la plataforma de empleo de Paradores.

Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de plazas en esta convocatoria. Cabe señalar que la región cuenta con hasta ocho Paradores (Oropesa, Toledo, Cuenca, Manzanares, Almagro, Alarcón, Sigüenza y Albacete) que mezclan patrimonio, paisaje y gastronomía.

Castilla y León lidera esta oferta de empleo con 86 puestos, seguida de Cataluña con 77, después Andalucía con 70, le sigue la región castellanomanchega con 68 y finalmente Galicia y Aragón con 65 y 54 plazas, respectivamente. También se ofertan puestos de trabajo en otros territorios del país, aunque en menor medida.

De las 645 plazas, destacan la de caddie master para los Paradores de El Saler y Málaga Golf y las 17 vacantes destinadas a completar la plantilla del futuro Parador de Veruela, en Zaragoza.