UGT Castilla-La Mancha pone a disposición de las personas desempleadas un servicio gratuito de Orientación Laboral

Orientado prioritariamente a personas paradas de larga duración, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los mayores de 45 años sin cualificación.

UGT Castilla-La Mancha pone al servicio de las personas desempleadas de la región o de aquellas que quieran mejorar su situación laboral un servicio gratuito de orientación laboral para, a través de tutorías individualizadas y tras analizar sus necesidades profesionales, ofrecer itinerarios personalizados de orientación laboral así como asesoramiento sobre recursos y programas para el fomento del empleo y circuitos de emprendimiento.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Trabajo de Empleo y Autoempleo que está desarrollando el sindicato en el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla- La Mancha, cuyo fin último es mejorar la inserción laboral y reforzar los servicios de orientación y de intermediación que tiene a su disposición la población castellanomanchega.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ponía de manifiesto que estas acciones van enfocadas, prioritariamente, a las personas paradas de larga duración, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los mayores de 45 años sin cualificación.

Parados estructurales

Sostiene que, a pesar del contexto actual de creación de empleo en el que nos encontramos, hay muchas personas que no encuentran un puesto de trabajo y que no son capaces de insertarse laboralmente. “Son parados estructurales que necesitan de itinerarios personalizados para solventar estos desajustes entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo".

Con esta finalidad, este año UGT Castilla-La Mancha suma a su servicio de orientación laboral otro de intermediación laboral para favorecer el encuentro efectivo entre la oferta y la demanda de empleo, garantizando que las personas en búsqueda activa y las empresas con necesidades de personal puedan conectarse de manera ágil, eficiente y adecuada.

Isabel Carrascosa añadía que UGT Castilla-La Mancha ha estado en contacto estos años con personas en búsqueda de empleo. "Personas que nos han demandado información sobre qué perfiles son los adecuados para determinadas empresas y qué competencias se necesitan para insertarse laboralmente. Por ello entendemos que realizar una intermediación laboral mejora las oportunidades de inserción de las personas desempleadas al ofrecerles acompañamiento, orientación y acceso a ofertas acordes con su perfil, competencias e intereses. Este apoyo es especialmente importante para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, ya que permite identificar fortalezas, áreas de mejora y posibilidades de formación que aumentan su empleabilidad”.

Para las empresas, la intermediación laboral es igualmente esencial, ya que facilita la selección de candidatos cualificados, reduce tiempos y costes asociados al reclutamiento y asegura procesos más profesionales y ajustados a las necesidades reales del puesto.

A este respecto, apuntaba que el sindicato está haciendo especial énfasis en identificar y caracterizar los perfiles profesionales más demandados en las empresas de Castilla-La Mancha, un análisis y estudio que está sirviendo de base para orientar a la población desempleada y trabajadora sobre los nuevos perfiles profesionales.

Contacto

Las personas interesadas en acudir al Servicio de Orientación Laboral y de Intermediación de UGT Castilla-La Mancha pueden ponerse en contacto con el sindicato a través del email orientacionempleo@clmancha.ugt.org o acudiendo a cualquiera de las sedes de la organización.