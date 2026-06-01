El amargo récord de los salarios en Castilla-La Mancha: el trabajador promedio en España gana 3.500 euros más al año

El salario medio en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 32,1 % desde 2008. Se trata del quinto aumento menos cuantioso en el conjunto del país y también es inferior al alza que registra la media nacional (35 %).

Solo Castilla y León (29,5 %), Andalucía (29,6 %), Aragón (29,9 %) y Asturias (31 %) muestran aumentos más exiguos de retribuciones desde el inicio de la gran recesión.

Las comunidades autónomas mejor paradas son Islas Baleares (42,6 %), Navarra (39,7 %) y la Región de Murcia (39,3 %).

Entre las regiones colindantes con Castilla-La Mancha, además de las ya referidas Castilla y León, Aragón y Murcia, destacan los datos de Extremadura (36,8 %), la Comunidad de Madrid (36,2 %) y la Comunidad Valenciana (35,5 %).

En términos absolutos, el salario medio en Castilla-La Mancha se sitúa en 26.062 euros. Se trata del tercer valor más bajo y apenas mejora a Extremadura (24.979 euros) y Canarias (25.120 euros).

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La media española escala hasta los 29.540 euros, unos 3.500 euros más que en la región. Por tanto, el sueldo de un castellanamanchego es un 11,8 % inferior al del trabajador promedio en España.

País Vasco (35.170 euros), la Comunidad de Madrid (34.410 euros) y Navarra (32.605 euros) ofrecen los mejores emolumentos a sus empleados.

Sueldos bajos, doble vulnerabilidad

Más allá de la comparativa entre comunidades autónomas, cabe constatar un desarrollo positivo casi idéntico entre todo tipo de salarios dentro de Castilla-La Mancha: los sueldos más altos y más bajos crecen en la misma proporción, aunque su evolución temporal ha sido divergente.

La gran aceleración salarial se ha producido en el último lustro. El salario medio en 2008, antesala de la gran recesión, alcanzó los 19.736 euros. En 2019, más de una década después, había sumado poco más de 2.000 euros, hasta los 21.909 euros.

Los peores años de la crisis económica resultaron especialmente lesivos para los sueldos más bajos. La brecha entre las rentas promedio y las de los salarios encuadrados en el percentil 10 —agrupa al 10 % de las personas con menos ganancias— y el decil inferior —hace lo propio con el 25 % de los trabajadores peor pagados— se amplió de forma clara.

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Tras años de evolución desfavorable, el crecimiento relativo de los sueldos más bajos alcanzó al registrado por el resto de grupos. Sin embargo, los coletazos de la pandemia y la guerra de Ucrania, dos acontecimientos que influyeron en los precios y marcaron 2022, devolvieron la desigualdad.

Las rentas más bajas sufrieron más el impacto de la crisis. Estos perfiles de trabajadores tardaron más tiempo en recuperar los niveles previos. Sin embargo, en los últimos años han registrado un importante crecimiento: el paulatino aumento del salario mínimo interprofesional.

Entre 2011 y 2017, el salario medio apenas repuntó. Incluso, los salarios del cuartil inferior menguaron en 2017 respecto a su dato de 2012. Durante la década posterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria los sueldos no mejoraron.

Radiografía y perspectiva

Los tramos inferiores muestran una mejora relevante. El percentil 10, el que corresponde a los salarios más bajos, subió de 8.807 euros en 2008 a 11.674 euros en 2024: un avance significativo pese a los retrocesos en la primera mitad de la etapa analizada.

El cuartil inferior ha seguido una tendencia similar pero más estable: pasó de 12.817 euros a 17.082 euros y también concentró su crecimiento en el tramo final de la serie.

La parte media y alta de la escala ha mostrado un comportamiento más regular. El cuartil superior ha crecido desde los 23.272 euros de 2008 a los a 31.131 euros del último ejercicio del que se tienen datos.

Por su parte, el percentil 90 —la cohorte que recoge al 10 % de los salarios más elevados— ha registrado la mayor subida en términos absolutos: desde los 34.121 euros pretéritos a los 45.024 actuales.

Por tanto, la brecha entre los trabajadores mejor remunerados y los peor retribuidos se mantiene. La remontada de las cohortes que menos ganan se puede achacar a la revalorización del salario mínimo interprofesional —también a su efecto igualador a la baja—.

En todo caso, la evolución de los salarios en Castilla-La Mancha durante este largo periodo ha confirmado que los salarios que están en la media o por encima no menguan durante las crisis; además, tienden a mejorar de forma constante.

En momentos de tribulación económica —un escenario que en España suele impactar con profundidad en el mercado laboral—, los buenos sueldos son doblemente resistentes: por el buen caudal que aportan y por su horizonte de mejora en el corto plazo.