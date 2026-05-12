UGT acusa a DHL de falsos despidos disciplinarios contra empleados de una planta de Guadalajara: "Es acoso y derribo"

UGT ha recriminado la "mala fe" de DHL por la estrategia de "acoso y derribo" de esta empresa en el proceso de reubicación y recolocación de los trabajadores del centro logístico de L'Oréal de Quer (Guadalajara), una compañía que en noviembre de 2025 decidió cambiar de operador logístico y prescindir de la gestión de DHL.

Según el sindicato, DHL ha respondido con falsos despidos disciplinarios y ofertas de recolocaciones a otros centros logísticos del grupo en condiciones muy perjudiciales para los 248 trabajadores de la logística en Quer —que también cuenta con 200 empleados de empresas de trabajo temporal (ETT) y subcontratas—.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha denunciado un modus operandi que ha incluido "amenazas y coacciones hacia la plantilla". También ha advertido la situación de "extrema vulnerabilidad" a la que DHL somete a una plantilla con una antigüedad media de más de 15 años.

Desde UGT sostienen que el traslado no está siendo una reubicación, sino más bien un "castigo" en el que se están imponiendo jornadas de lunes a domingos, turnos rotatorios, la eliminación del complemento de incapacidad temporal, la pérdida considerable de poder adquisitivo en sus salarios y hasta la degradación profesional.

Según la nota de prensa remitida por la organización de trabajadores, la empresa ha forzado al personal administrativo a cambiar su categoría a la de mozo si desean continuar en la compañía.

Además, el sindicato ha lamentado que DHL haya ofrecido a los trabajadores recolocarse en otros centros logísticos de Guadalajara, Madrid y Toledo con unas condiciones muy inferiores a las que tenían en Quer.

Al respecto, ha afeado el incumplimiento del acuerdo alcanzado en el Jurado Arbitral para recolocar progresivamente a todos los indefinidos y se ha quejado del argumento de la empresa, que "alega que no le resulta viable reubicar a todo el personal".

Vacantes e indemnizaciones

Sin embargo, la compañía ha ocultado, según UGT, "que existen vacantes más que suficientes en la provincia de Guadalajara". La relación incluye 159 puestos en el centro logístico de DHL en Makro, 70 en el de Pepco y otros 70 en el de Primark. Estos desempeños se encuentran "ocupados actualmente por personal de ETT".

Además, y a pesar de que L'Oréal pactó con DHL una salida de 33 días por año trabajado para aquellos que no quieran continuar, la mercantil "se niega a ofrecer esta indemnización a los trabajadores".

UGT ha ensalzado la respuesta "ejemplar" de la plantilla. Los afectados rechazan las condiciones que ofrece DHL y exigen el mantenimiento íntegro de las condiciones laborales que tenían, la recolocación real para todos los indefinidos con sus categorías profesionales; e indemnizaciones justas —de 33 a 45 días por año trabajado— para quienes no puedan aceptar el cambio de condiciones.