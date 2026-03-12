Dime cuántos años tienes y a qué te dedicas: así cambian los sueldos en Castilla-La Mancha según edad, sector y provincia

El sueldo medio anual de los asalariados de Castilla-La Mancha ha alcanzado los 22.188 euros en 2024, según las rentas declaradas a la Agencia Tributaria. Las percepciones por el rendimiento del trabajo sitúan a la región por debajo de la media nacional (24.962 euros) y solo por encima de Extremadura (19.232 euros), Andalucía (20.439 euros), Murcia (21.483 euros) y Canarias (21.629 euros).

La estadística elaborada por el organismo fiscal registra la existencia de casi 940.000 asalariados en la comunidad autónoma, una categoría laboral que implica que los emolumentos que recibe el trabajador corren a cargo de terceros.

Los 22.188 euros suponen, aproximadamente, unos 1.300 euros de nómina mensual en 14 pagas. El ingreso habitual de un trabajador de Castilla-La Mancha queda muy lejos de la cantidad que recibe otro que se desempeña en la limítrofe Comunidad de Madrid. En la región vecina, el salario medio anual escala hasta los 31.911 euros, lo que supone una percepción cercana a los 1.800 euros en cada pago.

Más allá de la comparativa entre Castilla-La Mancha y el resto de regiones —no se incluyen los datos de País Vasco y Navarra porque disponen de haciendas forales propias—, la estadística confirma un desequilibrio dentro de la propia comunidad autónoma. Además, existen pronunciados escalones en función del sexo y la edad.

Guadalajara es la provincia donde mejores salarios se reciben en la región, con 25.037 euros anuales. Por su parte, los trabajadores de Cuenca son los que ingresan cantidades más bajas por su actividad profesional, apenas 20.472 euros. El dato de Toledo es el mismo que el regional (22.188 euros) y algo mejor que los de Albacete (21.576 euros) y Ciudad Real (21.511 euros).

Los asalariados con una edad comprendida entre 46 y 55 años perciben los mejores sueldos, con 26.503 euros al año. La cohorte peor parada es la de menores de 18 años, con unos ínfimos 1.894 euros anuales.

Las etapas maduras son las mejor gratificadas; entre 56 y 65 años se ganan 25.972 euros de media; desde los 36 a los 45 años, 23.811 euros.

Sorprende, de forma negativa, la baja cantidad que ingresan los trabajadores que tienen entre 26 y 35 años, apenas 19.568 euros.

Los trabajos mejor y peor pagados

Las actividades relacionadas con el comercio, las reparaciones y el transporte empujan a la baja los sueldos de los castellanomanchegos. El salario medio en esta categoría, una de las más intensivas en mano de obra, se sitúa en los 20.972 euros. El ámbito de la construcción y las actividades inmobiliarias aporta 21.502 euros al año a sus trabajadores, otra cifra magra.

No obstante, peor parados resultan los asalariados del sector primario: quienes se afanan en las labores de agricultura y ganadería sin ser propietarios de la explotación son gratificados con una media de 12.085 euros anuales. Además, las percepciones por persona se elevan hasta las 2,36 —un indicador que evidencia una alta temporalidad por el efecto de las campañas—.

En todo caso, la categoría que agrupa otros servicios personales y de ocio es la que peor gratifica a sus profesionales en la región, con solo 11.763 euros. En este epígrafe se incluyen quehaceres relacionados con los cuidados y el entretenimiento.

En el lado positivo, son las entidades financieras y aseguradoras los centros de trabajo que pagan los salarios más elevados en la comunidad autónoma, con 38.254 euros anuales.

Asimismo, las profesiones relacionadas con la información y las comunicaciones disfrutan de una jugosa remuneración promedio. Los 31.645 euros suponen una cantidad muy superior a la media regional.

El sector secundario también aporta buenos sueldos a sus operarios: los 29.886 euros anuales confirman las bondades del trabajo en empresas relacionadas con la industria, la energía o el agua.

Asimismo, el desempeño en los servicios sociales, una categoría en la que gran parte de los profesionales ejercen bajo el paraguas de la función pública y en actividades relacionadas con la sanidad o la educación, riega con 28.517 euros a sus trabajadores.