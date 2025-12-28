El Plan de empleo de entidades sin ánimo de lucro logra generar 266 contrataciones en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el impacto positivo que ha tenido el Plan de empleo de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) en 2025, una convocatoria que ha movilizado 2,47 millones de euros y ha permitido la contratación de 266 personas desempleadas en la región.

Así lo ha trasladado la directora general de Empleo, Elena García Zalve, durante una reunión celebrada en Tomelloso (Ciudad Real) con representantes de la Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores de Castilla-La Mancha (Acescam), una de las entidades beneficiarias del programa.

García Zalve, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha explicado que el plan está dirigido a apoyar proyectos impulsados por entidades sin ánimo de lucro que llevan aparejada la contratación de personas en situación de desempleo, con especial atención a quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

En esta convocatoria, han resultado beneficiarias 79 entidades sin ánimo de lucro, con un total de 89 proyectos aprobados en toda Castilla-La Mancha, que han permitido ofrecer una oportunidad laboral a 266 personas desempleadas.

La directora general ha subrayado además el peso específico de la provincia de Ciudad Real, donde se han aprobado 45 proyectos, con una inversión de 1,44 millones de euros, que dan cobertura a 155 contrataciones.

Atención a los mayores

Durante el encuentro, García Zalve se ha reunido con la secretaria general de Acescam, María Ángeles Sánchez, y con la responsable del área organizacional de la entidad, Diony Sánchez, con quienes ha compartido el alcance del programa y su aplicación en el ámbito de la atención a las personas mayores.

En este contexto, ha agradecido a Acescam su implicación para transformar esta convocatoria en empleo para ocho personas desempleadas y, al mismo tiempo, en una mejora de los servicios y de la atención prestada a las personas mayores en la región.