Castilla-La Mancha traslada al Gobierno de España su defensa de una PAC "sin recortes y con menos burocracia"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha pedido este miércoles la "simplificación burocrática" para los productores y ha expresado su rechazo a la reducción de las ayudas económicas de la Política Agraria Común (PAC).

En declaraciones previas a la reunión del Consejo Consultivo de Agricultura, Martínez Lizán ha asegurado que la reducción de burocracia para que los agricultores puedan trabajar "mejor y con más tranquilidad es un clamor fundamental".

Para el consejero, la "simplificación administrativa" no solo beneficiaría a los productores, sino también a la propia administración, facilitando el trabajo de gestión de los expedientes.

"Solo en Castilla-La Mancha son 82.000 expedientes relacionados con la PAC para revisar cada campaña, con la consiguiente carga de trabajo para los funcionarios que ello supone cada año", ha expresado.

Asimismo, ha abogado por que exista "una única región de pago" a nivel de la PAC, en el que haya un importe único por hectárea para todos los agricultores con independencia de dónde se asienten.

Y ha exigido que el nuevo presupuesto de la PAC sea al menos igualado "en volumen" en el próximo acuerdo.

"Línea roja"

Para Martínez Lizán, el recorte de 45.000 millones planificado en el nuevo pacto de la PAC es "una línea roja".

También ha puesto en valor la importancia de proteger el relevo generacional en el campo. Y ha ensalzado el manifiesto unánime promulgado en el Comité de las Regiones en el que se pedía al Parlamento Europeo destinar el 10 % del presupuesto de la PAC a jóvenes agricultores y ganaderos.

"Castilla-La Mancha defiende una posición de unidad para España, conjuntamente las 17 comunidades autónomas, para afrontar de forma unánime estos retos ante la Comisión y el Parlamento europeos con más garantías de éxito", ha afirmado.

"Difícil negociación"

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la negociación para el presupuesto de la futura Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) será "compleja, difícil y dura".

Por ello, ha apelado a la unidad en España para lograr los mejores resultados para agricultores, ganaderos y pescadores españoles.

"Será una discusión complicada, compleja, dura, difícil, en la cual tenemos que defender los intereses de España y en particular los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Yo lo tengo muy claro, unidos ganamos y si no estamos unidos tenemos muchas oportunidades de fracasar. Es una llamada a la atención que siempre hago, pero particularmente en las negociaciones europeas", ha afirmado.

Respecto al presupuesto para la PAC, el titular del ramo ha recordado que España ya tiene "preasignado" por el momento un presupuesto de 37.235 millones de euros.

"Esta es la cantidad la tenemos ya ahí. Estamos en plena discusión, pero los autodenominados países frugales van a intentar un recorte de las cifras del presupuesto comunitario, pero yo entiendo que esa cifra que está protegida y vamos a conseguir preservarla. Para nosotros constituye una línea roja. Creo que para muchos Estados miembros de la Unión Europea el que esa cifra no se modifique", ha asegurado.