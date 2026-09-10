El campo albaceteño podrá reducir su factura energética con 24,1 millones para modernizar sus regadíos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entregado este jueves tres obras de modernización de regadíos en la provincia de Albacete que han supuesto una inversión de 24,1 millones de euros y que permitirán mejorar la eficiencia del riego de 4.389 hectáreas y beneficiar a 566 agricultores.

Las actuaciones, ejecutadas a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), se han desarrollado en las comunidades de regantes Príncipe de España y Rincón del Moro, en la entidad local menor de Aguas Nuevas y en los municipios de Hellín y Liétor.

Las obras se enmarcan en el plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha participado en el acto de entrega de las nuevas instalaciones, celebrado en Hellín, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero.

Durante el acto, García ha defendido que las actuaciones permiten convertir en realidad proyectos que hasta ahora estaban planteados sobre el papel. "Lo que hace unos años estaba sobre el papel hoy lo tenemos delante, terminado y al servicio de los regantes", ha señalado.

La secretaria de Estado ha añadido que estas actuaciones representan el compromiso del Gobierno de España con el campo mediante "hechos y realidades cumplidas, no palabras vacías".

Siete plantas solares y nuevos equipos de bombeo

La comunidad de regantes Príncipe de España, situada en Aguas Nuevas, en el término municipal de Albacete, concentra dos de las tres actuaciones ejecutadas. Cuenta con 500 comuneros y una superficie de 3.065 hectáreas.

En este caso, las obras han supuesto una inversión conjunta de 19,28 millones de euros. Una de las actuaciones, con un presupuesto de 13,8 millones, ha permitido instalar siete plantas solares fotovoltaicas asociadas a los sistemas de bombeo.

Además, se han mejorado los equipos de impulsión, se han sustituido bombas por otras de mayor rendimiento y se ha adecuado un centro de transformación. Las nuevas instalaciones incorporan también sistemas de automatización y telecontrol.

La segunda actuación en esta comunidad de regantes ha contado con 5,4 millones de euros y ha permitido mejorar la eficiencia energética de la zona regable mediante la sustitución de equipos de bombeo de bajo rendimiento por otros más eficientes.

Según el Ministerio, la puesta en servicio de estas instalaciones permitirá reducir tanto el consumo energético como los costes asociados a las explotaciones agrícolas.

4,8 millones para modernizar el regadío de Hellín y Liétor

La tercera actuación se ha llevado a cabo en la comunidad de regantes Rincón del Moro, donde el Ministerio ha destinado 4,8 millones de euros para modernizar los regadíos de 66 comuneros y una superficie de 1.324 hectáreas de los municipios de Hellín y Liétor.

Los trabajos han incluido la instalación de una planta fotovoltaica y la sustitución de cinco equipos de bombeo por otros con mayor eficiencia.

Las tres actuaciones entregadas este jueves incorporan, por tanto, medidas dirigidas a reducir el consumo energético y mejorar la gestión del agua mediante nuevas infraestructuras, equipos de bombeo más eficientes y sistemas de automatización y telecontrol.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha destacado la intención del Gobierno regional de continuar ampliando la superficie de regadío modernizada en Castilla-La Mancha.

Martínez Lizán ha señalado que la comunidad autónoma cuenta ya con 68.000 hectáreas modernizadas y ha defendido la necesidad de seguir impulsando este tipo de actuaciones tanto a través de las líneas del Ministerio como de la propia Consejería.

El objetivo, ha explicado, es responder a las necesidades de los regantes para "optimizar el regadío", hacer viables las explotaciones agrícolas y garantizar "la continuidad de las mismas".