Asaja Castilla-La Mancha anuncia movilizaciones ante la "inasumible situación del campo": "No nos vamos a callar"

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha anunciado este jueves que los agricultores se movilizarán ante la "inasumible situación del campo".

"No nos vamos a callar. La gente está desesperada y ha perdido mucho dinero con las previsiones, con lo de los conejos, con los con lo de los incendios, con los precios o con las importaciones de choque", ha expresado antes de la reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo Regional convocada para debatir la convocatoria de estas movilizaciones.

Fresneda ha asegurado que habrá actuaciones ante los tribunales y ante la sociedad. "El agricultor está muy desanimado, muy aburrido y cansado de tanta presión desde la administración", ha lamentado.

Respecto a la sobrepoblación de conejos, ha asegurado que "posiblemente este mismo jueves" van a llevar a los tribunales ordinarios a la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible por su gestión.

Y sobre agua, ha censurado los debates sobre el "relato" y el "trasvase", reclamando trasladar las protestas de las Confederaciones Hidrográficas al Gobierno nacional.

"Este sistema político está hundiendo al campo. Y la Política Agraria que se está desarrollando no cuenta con un modelo", ha criticado.

Por ello, de cara al curso político que arrancará en septiembre, previo a las elecciones autonómicas y generales del año 2027, Fresneda ha afirmado que Asaja busca "definir su hoja de ruta para enfrentarse a una realidad muy dura".

"Que nadie suscriba nuestro discurso para hacer demagogia. Vamos a poner en marcha una campaña de información para obtener el respaldo del conjunto de la sociedad. Tenemos que llegar a todos los rincones y decirle a una mujer que ese tomate de Marruecos que te estás comiendo no tiene nada que ver con el tomate que hay aquí. Y que no hay ni una sola medida que te invite a comerte el tomate español", ha anunciado.

Restricciones por los incendios

Por otro lado, Fresneda ha avanzado que las restricciones para cosechar que se han establecido este verano en Castilla-La Mancha por el riesgo de incendios han provocado pérdidas de entre el 40 y el 50 % de la cosecha en zonas como la Alcarria de Cuenca y Guadalajara.

"Las medidas responden a unas políticas conservacionistas que abundan en la prohibición y son una gran mentira. Estas políticas de la Consejería de Desarrollo Sostenible nos han llevado a pensar que de verdad les trae cuenta tener un sector agrario pobre, subsidiado, dependiente, intervenido", ha lamentado.

Por último, ha afeado la "criminalización del sector" y ha advertido que una persona que "quiere cosechar no es de ultraderecha". "Si tú quieres trabajar es porque tienes que cobrar a fin de mes", ha sentenciado.