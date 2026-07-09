Asaja pide el "cese inmediato" del viceconsejero de Medio Ambiente por su gestión de las restricciones de la cosecha

El Comité Ejecutivo Regional de Asaja Castilla-La Mancha, reunido con carácter de urgencia este miércoles, ha solicitado a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el "cese inmediato" del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por su gestión de las restricciones de la cosecha.

Según han informado, "ha perdido la confianza del sector agrario por la gestión realizada durante la actual campaña de recolección del cereal".

La decisión se tomó tras conocerse el mapa del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales correspondiente a este jueves, que vuelve a situar a prácticamente toda Castilla-La Mancha en nivel rojo extremo y mantiene importantes limitaciones para la realización de las labores de cosecha por cuarto día consecutivo.

La organización agraria trasladó su petición a la consejera este mismo miércoles a través de una carta en la que muestran su enfado y consideran que Almodóvar "no ha sido capaz de compatibilizar la imprescindible prevención de incendios con el desarrollo de una actividad esencial para el campo castellanomanchego".

"Además de impedir cosechar durante las horas centrales del día, las limitaciones exigen para el resto de la jornada unos medios materiales y humanos que resultan inasumibles para una gran parte de los agricultores", han lamentado.

Además, han alertado que se están produciendo "retrasos continuados en la recolección, pérdidas potenciales de producción por sobremaduración del cereal, un incremento de los costes de explotación y una creciente preocupación ante el riesgo de tormentas que puedan comprometer el trabajo de todo un año".

"Los agricultores son los primeros interesados en prevenir los incendios forestales y que siempre han demostrado su compromiso con la protección del medio natural. La prevención debe articularse mediante medidas proporcionadas, técnicamente justificadas y adaptadas a la realidad del campo", han considerado.

Mesa de trabajo

Por otro lado, Asaja ha reclamado la apertura urgente de una mesa de trabajo para revisar el actual sistema de restricciones asociado al Índice de Propagación Potencial, evaluar su funcionamiento y establecer protocolos que permitan compatibilizar la prevención de incendios con el normal desarrollo de la actividad agrícola.

"Si la Consejería no rectifica y no se adoptan medidas urgentes, no descartamos convocar concentraciones de protesta en defensa de los intereses del sector", ha sentenciado.