Asaja esboza la vía contencioso-administrativa contra el Gobierno de Page por la plaga de conejos en Castilla-La Mancha

La Fiscalía de Toledo ha decretado el archivo de la denuncia que presentó Asaja por la comisión de una supuesta prevaricación administrativa por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, aunque ha abierto a la organización agraria la posibilidad de plantear su demanda por otros cauces judiciales.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha detallado la resolución del Ministerio Fiscal respecto a los hechos expuestos en febrero por posible prevaricación administrativa y opacidad.

El Ministerio Público no ha incoado diligencias al considerar que no es competente para hacerlo. En todo caso, ha trasladado a Asaja la posibilidad de denunciar a la Administración regional por otras vías, incluidas la penal o la del contencioso-administrativo.

Según ha comentado Fresneda, Asaja Castilla-La Mancha dispondrá de un plazo de un año para elevar su petición. No obstante, la intención de la organización es presentar un recurso contencioso-administrativo.

"Vamos a ir, seguro que iremos", ha aseverado el presidente regional de Asaja, quien ha preferido no dar fechas sobre la presentación del recurso por tratarse de un "proceso complicado".

Denuncia contra Agroseguro

Fresneda comparecerá el próximo 13 de julio ante la Fiscalía de Cuenca, que va a requerir a la organización agraria más información sobre la denuncia que presentó el pasado mes de mayo contra la entidad Agroseguro para que se investiguen las prácticas que aplica en la valoración de los daños causados por conejos y especies de caza mayor en las explotaciones agrarias.

Según la organización agraria, esta denuncia se basa en su consideración de que la interpretación que hace de determinados siniestros está provocando una reducción injustificada de las indemnizaciones que perciben los agricultores asegurados, pese a haber contratado expresamente coberturas para hacer frente a este tipo de daños.

La organización agraria acusa a la aseguradora de clasificar de forma sistemática los daños causados por conejos y fauna silvestre como no nascencia para reducir drásticamente las indemnizaciones o dejarlas sin efecto.

Fresneda ha lamentado que "no se esté haciendo nada" contra el problema de la sobrepoblación de conejos y que no se apliquen las medidas que se anunciaron hace más de dos meses. "Nos están comiendo los conejos por los pies", ha subrayado.

Desde Asaja prevén que tras la cosecha del cereal, "los conejos van a ir a las viñas, al olivar, al pistacho, al almendro". Según Fresneda, "lo devoran todo".