Lola Merino reivindica en el arranque de Ferimel el liderazgo de Membrilla como "capital del melón" y reclama rentabilidad

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha reivindicado este jueves el liderazgo de Membrilla como "capital del melón" durante la inauguración de la VII edición de Ferimel, la Feria Regional del Melón, y ha reclamado un mayor compromiso con el sector agrario para garantizar la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del medio rural.

La feria, organizada por AMFAR y el Ayuntamiento de Membrilla, ha reunido a representantes institucionales, cooperativas y profesionales del sector agroalimentario.

Al acto inaugural han asistido, entre otros, la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Membrilla, Jorge Navas.

Plenamente consolidada

Durante su intervención, Merino ha destacado que Ferimel "alcanza ya su séptima edición y eso significa que esta feria está plenamente consolidada como la gran feria regional del melón".

Autoridades junto a los trabajadores de Ferimel. Amfar

Además, ha asegurado que el certamen supone un reconocimiento al trabajo de "miles de mujeres y hombres que, con su esfuerzo, sacrificio y dedicación, producen los mejores melones del mundo y convierten a Castilla-La Mancha en la despensa del melón de Europa".

La presidenta de AMFAR ha recordado que Membrilla produce aproximadamente el 50 % del melón de Castilla-La Mancha, un dato que, a su juicio, demuestra el liderazgo del municipio.

"No es fruto de la casualidad, sino del trabajo, la experiencia y el compromiso de generaciones de agricultores. Por eso, con todo el orgullo, decimos que Membrilla es la capital del melón", ha afirmado.

6.500 hectáreas y 250.000 toneladas

Merino también ha puesto en valor la fortaleza del sector recordando que, según los datos del Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha ha incrementado la superficie dedicada al melón hasta las 6.500 hectáreas y alcanzó una producción cercana a las 250.000 toneladas en la última campaña.

"Son cifras que hablan de liderazgo, pero también de responsabilidad. Tenemos que vender más y mejor, abrir nuevos mercados y aportar mayor valor añadido. Para eso nació Ferimel y para eso hoy es más necesaria que nunca la unión del sector", ha asegurado.

No obstante, ha advertido de los retos que afronta la agricultura. "Hay demasiados asuntos importantes encima de la mesa y da la sensación de que no hay nadie al volante. Nos jugamos el futuro de la nueva PAC, nos jugamos el agua y nos jugamos la rentabilidad de miles de explotaciones agrarias", ha señalado.

En este sentido, ha lamentado la desaparición progresiva de explotaciones agrícolas y ha recordado que "sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay pueblos", por lo que ha reclamado "rentabilidad y respeto" para agricultores y ganaderos.

"Defender la agricultura es defender nuestra alimentación, nuestra economía y el futuro de Castilla-La Mancha", ha concluido.

Tres días de actividades

Ferimel continuará hasta este sábado con un amplio programa de actividades dirigido tanto a profesionales como al público general.

La programación incluye demostraciones agrícolas, talleres infantiles, programas de radio en directo, catas de melón y vino, actividades gastronómicas como Melón Chef, el I Concurso Profesional de Catadores de Melones organizado por AMFAR y una exposición comercial de empresas vinculadas al sector agroalimentario.