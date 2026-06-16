ASAJA Toledo pide "hechos" contra la falta de agua y la plaga de conejos que asolan el campo en su Asamblea Ordinaria

ASAJA Toledo ha congregado este martes a unos 300 agricultores y ganaderos de la provincia con motivo de su Asamblea General Ordinaria que ha servido para hacer un balance negativo de la actual campaña de siega y reclamar menos burocracia, soluciones urgentes para el agua y la plaga de conejos y una PAC que defienda al productor.

La presidenta provincial de la organización, Blanco Corroto, ha calificado los resultados de la cosecha del cereal como "peores de los esperados". Este año se han sembrado 240.630 hectáreas en la provincia, lo que supone 20.000 menos que el año anterior.

Según Corroto, esto demuestra "el desencanto de los cerealistas ante la escalada de los gastos de producción y la tendencia a la baja de los precios en origen". Aunque las lluvias hacían prever un buen año, las altas temperaturas de mayo frustraron el granado del cereal y han dañado también la futura campaña de la aceituna.

La presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto.

Ante esta situación, la líder de ASAJA Toledo ha recordado la vulnerabilidad de esta zona de Castilla-La Mancha que está expuesta a todo tipo de inclemencias meteorológicas. "Para que podamos mantener nuestras explotaciones necesitamos: agua y un buen sistema de seguros agrarios", ha defendido con firmeza.

Guerra por el agua subterránea

Asamblea General Ordinaria de ASAJA Toledo.

El agua ha centrado buena parte del debate en esta Asamblea General Ordinaria. Al respecto, la organización agraria ha presentado alegaciones a la planificación hidrológica del Tajo y del Guadiana para el periodo 2028-2033. Asimismo, exigen la retirada de la declaración provisional de riesgo de sobreexplotación de las masas de agua subterránea de Algodor, Ocaña y Sonseca.

"Afecta a pozos de bajo consumo, de menos de 7.000 metros cúbicos, claves para nuestros leñosos. Pedimos su retirada porque no se basan en estudios científicos serios", ha subrayado Corroto, quien también ha urgido a ejecutar las inversiones pendientes en la Acequia del Jarama o el Alberche.

En este punto, el viceconsejero de Política Agraria de Castilla-La Mancha, José Manuel Aparicio, ha mostrado el rechazo de la Consejería a dicha declaración de riesgo y ha confirmado que el Gobierno regional también ha presentado alegaciones en la misma línea.

Asamblea General Ordinaria de ASAJA Toledo.

Los seguros agrarios han sido otro de los focos de crítica. Corroto ha sido tajante: "Si el agricultor paga un seguro, este debe responder". La máxima representante de ASAJA Toledo ha afeado la gestión de los daños causados por la fauna silvestre, especialmente por los conejos, un problema que el campo sufre desde hace décadas.

En este sentido, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, presente en el acto, ha anunciado la celebración de una reunión con representantes de las organizaciones agrarias de la provincia para abordar la problemática derivada de la sobrepoblación de conejos y estudiar posibles vías de colaboración y apoyo a los agricultores afectados.

Respecto a la política internacional, ASAJA ha reiterado su absoluto rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur. Corroto ha alertado de los riesgos sanitarios tras las suspensiones de carne de Brasil o los problemas con las manzanas argentinas: "Mucho van a tener que incrementar los controles para asegurarnos que lo que entra es 100% seguro".

Finalmente, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha defendido una política nacional del agua asegurando que "el agua necesita más soluciones, menos restricciones y menos sanciones", una postura que también ha reiterado en su participación el foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina', organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y celebrado en el centro cultural El Salvador.