Menos impuestos y burocracia, y más agua: las recetas de Núñez para hacer rentable la ganadería en Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado las líneas maestras que seguirá si se convierte en regidor autonómico dentro de un año para fortalecer el sector ganadero en la región. Un conjunto de recetas basadas en reducir los impuestos y la burocracia, dotar a las explotaciones del agua que necesiten y lograr una Política Agraria Común (PAC) fuerte.

Durante la inauguración de la Feria Agropecuaria y Turístico-Comercial de Agudo (Ciudad Real), el líder castellanomanchego de los populares se ha referido a este "gran acuerdo" en el que el agua tiene un papel primordial. A este respecto ha apostado por priorizar que "los animales tengan agua suficiente para poder beber" y que "no salga una sola gota de la región sin que la gente que necesita de este bien para sus animales o para la agricultura lo tenga garantizado".

Otro punto fundamental de su planteamiento tiene que ver con lograr una PAC que "llegue a tiempo y sin intermediarios" y dotada de una cantidad de recursos suficiente como para que las explotaciones ganaderas puedan ser viables.

Núñez ha unido este asunto a otro de los puntos principales de su estrategia, una reducción burocrática que impida que "un ganadero se pase más tiempo en la asesoría o en la ventanilla de la Junta que con sus animales".

Sus planes para derribar esta barrera pasan por una reducción de trámites que convierta las "montañas de papeles" en una cosa del pasado y destierre este lastre que a menudo "acaba enterrando los sueños de los ganaderos de poder ser rentables".

Inauguración de la feria Agropecuaria y Turístico-Comercial de Agudo (Ciudad Real)

Por último, el presidente del PP ha prometido una bajada de impuestos a la actividad ganadera, sobre todo dirigida al pequeño ganadero y que impida que estos autónomos "solo trabajen" para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Dignificación del sector

Un acuerdo que el líder regional del PP ha prometido impulsar si en las elecciones de mayo de 2027 llega al Palacio de Fuensalida con el que persigue "dignificar" la ganadería y dotar a estos profesionales del "respeto que se merecen" para que este sector tenga futuro en la región.

Por último, Paco Núñez se ha parado en subrayar la importancia de Ciudad Real dentro de esta estrategia que la convertiría en "la provincia más importante del sector agroindustrial de Europa" posibilitando así la retención de talento y población, y la generación de empleo.