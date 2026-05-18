Un total de 89.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha recibirán una rebaja de 63 millones en el IRPF

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden que reduce a 800.000 agricultores y ganaderos los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva o de módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, con rebajas por 825 millones de euros.

La medida afecta a un total de 89.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, que tendrán una rebaja total de unos 63 millones de euros.

La orden tiene en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones durante 2025 y fija reducciones específicas, como la del 50 % en el caso de la apicultura y del 30 % en ovino y caprino.

Según el Ministerio, se han efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Deducciones en datos

Además, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

Asimismo, se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25 % del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no solo a los de consumo eléctrico estacional.

También se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Concretamente, los índices de rendimiento neto establecidos con carácter nacional para la declaración de la renta 2025 son los siguientes: de 0,13 a 0,09 en ovino y caprino de carne; de 0,26 a 0,18 en ovino y caprino de leche; y de 0,26 a 0,13 en apicultura.