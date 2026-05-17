Castilla-La Mancha es la región con mayor superficie de viñedo ecológico: duplica las hectáreas de la segunda en la lista

Castilla-La Mancha es la comunidad con la mayor superficie de viñedo ecológico de toda España, con un total de 68.541 hectáreas. Se trata del doble de la extensión de la segunda comunidad en el ranking, Cataluña con 34.314, y el triple que la tercera, Comunidad Valenciana con 19.129.

En el ámbito internacional, España se mantiene como el líder en viñedo ecológico en la Unión Europea con 164.861 hectáreas, "un nicho para un consumidor exigente que mira cada vez más la etiqueta de los productos que consume".

Así lo ha explicado a la agencia de noticias EFE el socio fundador de Spanish Organic Wines (SOW), Francisco Robles, detallando que desde hace unos diez años el cultivo de vino en ecológico está creciendo "sin ningún tipo de problema".

"El consumidor tiene priorizado el concepto de sostenibilidad respecto a otros atributos de la alimentación, buscando más calidad y el cuidado por la salud personal y el medio ambiente", ha expresado.

Además, ha afirmado que estos elementos han ido teniendo más fuerza en el mundo del vino y la alimentación ecológica, aprovechando que el consumidor ahora "mira más la etiqueta".

Viñedo ecológico

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) analizados por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), la superficie de producción ecológica se situó en 2024 en 2.944.941 hectáreas en España y disminuyó un 1,6 % respecto al año anterior.

El viñedo representa 164.861 hectáreas del total, pese a la reducción del 0,9 % anual, lo que significa que es ecológico el 18 % de la superficie total de viñedo y el 19,4 % de la extensión ecológica de cultivos permanentes.

Según el último informe de producción ecológica del MAPA, con este tipo de viñedo trabajan 1.475 bodegas y embotelladores industriales