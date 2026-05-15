Asaja Castilla-La Mancha acusa a Agroseguro de no cubrir los daños del conejo e irá a la Fiscalía por "estafa contractual"

Asaja Castilla-La Mancha ha acusado a Agroseguro de estar negando indemnizaciones a los agricultores afectados por los daños causados en los cultivos por la sobrepoblación de conejos, al considerar esos siniestros como casos de "no nascencia", pese a que las pólizas incluyen cobertura específica por fauna silvestre.

La organización agraria considera que esta práctica supone una presunta "estafa contractual", ya que los agricultores pagan un sobrecoste por asegurar esos daños, por lo que llevarán el caso ante la Fiscalía.

"Agroseguro podría estar cometiendo una presunta estafa contractual al incumplir las obligaciones de la póliza", ha asegurado este viernes durante una rueda de prensa el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

"Insulto a la inteligencia"

En la misma línea, el vicepresidente de la organización agraria, Manuel Torrero, ha puesto ejemplos concretos de esta práctica. "Un agricultor da parte por daños de fauna en abril y Agroseguro niega esos daños y lo califica de forma unilateral como no nascencia", ha explicado, calificando esta actuación como "un insulto a la inteligencia".

Torrero ha denunciado que el sistema actual deja al agricultor en una posición de debilidad frente a la entidad aseguradora. "La única herramienta es no estar de acuerdo con la peritación, pero eso no arregla el problema", ha señalado.

Desde Asaja Castilla-La Mancha sostienen además que esta interpretación desvirtúa la propia cobertura contratada. "No tiene sentido que se declare una no nascencia en marzo o abril cuando el cultivo ya debería estar desarrollado. La fauna se lo come cuando nace", ha afirmado Torrero, quien ha asegurado que la cobertura por daños de conejo es "ficticia" en la práctica.

Fresneda ha lamentado que, pese a las reuniones mantenidas con responsables de Agroseguro y los escritos técnicos remitidos, la respuesta haya sido negativa. "No vamos a ceder en nada porque estamos hablando de la renta de los agricultores", ha afirmado.

La organización agraria ha planteado además la necesidad de extender esta iniciativa a otras comunidades autónomas e incluso acudir a la Audiencia Nacional para abordar el problema de forma conjunta, al considerar que la situación afecta al modelo productivo del campo.

Sobrepoblación de conejos

En paralelo, Asaja Castilla-La Mancha ha recordado que en la actualidad hay 464 municipios de Castilla-La Mancha afectados por daños de conejo e incluidos en declaración de comarca de emergencia cinegética, lo que supone alrededor del 40 % del territorio regional.

La organización ha urgido además a la Consejería de Desarrollo Sostenible a publicar la orden anunciada en marzo con 18 medidas para combatir la sobrepoblación de conejos, al considerar que su aplicación llega tarde para la actual campaña.

Por último, Asaja Castilla-La Mancha ha anunciado que ampliará el escrito presentado en febrero ante la Fiscalía incorporando el riesgo que, según sostiene, supone la sobrepoblación de fauna silvestre para la salud pública, al actuar como vector de transmisión de enfermedades y parásitos, y ha citado como ejemplo la situación de control de jabalíes en otros territorios.