Asaja Castilla-La Mancha propone 18 nuevas medidas para reforzar el plan contra la sobrepoblación de conejos

Asaja Castilla-La Mancha presentará este viernes en la Mesa del Conejo una batería de 18 nuevas medidas destinadas a reforzar el plan de acción frente a la sobrepoblación de conejos, para "frenar los daños de forma efectiva a largo plazo".

La organización agraria cree que la situación actual requiere de una respuesta "más ambiciosa, coordinada y eficaz". Y ha considerado "imprescindible" reforzar y ampliar las medidas actuales con nuevas actuaciones que permitan atajar el problema desde todos los ámbitos y garantizar soluciones "reales y sostenibles" para el sector agrario.

En materia cinegética, la organización plantea intensificar el control poblacional mediante la ampliación de métodos y calibres autorizados, incluido el uso de aire comprimido en 4,5 mm y 5,5 mm.

También extender la caza nocturna y el uso del calibre 22 a sociedades de cazadores y cotos, así como garantizar la continuidad del control durante todo el año. E incorporar el mes de mayo para evitar repuntes en pleno ciclo reproductivo.

Asimismo, pide reducir las distancias de seguridad en zonas críticas, permitir el uso controlado de métodos químicos en situaciones excepcionales, flexibilizar y agilizar la autorización de cajas trampa y reforzar de forma considerable los equipos humanos dedicados al control, con más agentes medioambientales y especialistas huroneros.

En el ámbito ambiental, Asaja reclama actuaciones directas sobre el entorno para facilitar el control de la especie. Entre ellas, destaca la necesidad de mantener limpias las infraestructuras públicas y cauces para permitir la localización y el acceso a madrigueras, así como reconocer las superficies afectadas como barbecho de biodiversidad dentro de los Ecorregímenes.

También apuesta por impulsar la investigación de nuevas herramientas de control masivas y más eficaces, como el desarrollo de piensos específicos. Y por instalar un vallado perimetral técnico y ultrarresistente en todas las vías de comunicación.

Cree también necesaria la publicación inmediata de ayudas para cerramientos, protectores individuales y eliminación de majanos, con financiación suficiente para cubrir la totalidad de las inversiones necesarias.

En cuanto a los seguros agrarios, aboga por reformar los procedimientos de Agroseguro y EnesaN para que la cobertura sea "real y ajustada al daño actual".

Por último, en el ámbito administrativo y tecnológico, propone ampliar la declaración de emergencia cinegética a nuevos municipios, agilizar los trámites burocráticos para la aprobación de planes técnicos de caza y exigir responsabilidades a los cotos que no colaboren de manera activa.