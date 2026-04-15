Ya es oficial: Page nombra a José Manuel Martín Aparicio nuevo viceconsejero de la Consejería de Agricultura

José Manuel Martín Aparicio se ha reunido este miércoles con los responsables de UPA.

Ya es oficial. José Manuel Martín Aparicio se ha convertido en el nuevo viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, cargo que se encontraba vacante desde que el 11 de febrero lo dejase Gracia Canales por motivos personales.

Este nombramiento, a propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, fue aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana y aparece publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) este miércoles, 15 de abril.

El nombramiento aparece firmado por el consejero y el presidente regional, Emiliano García-Page.

De esta manera, Martín Aparicio se convierte en el nuevo 'número dos' de la consejería tras la salida de Canales y el paso provisional de la directora general Elena Pérez Payo.

Este no es el primer cargo de responsabilidad que el nuevo viceconsejero desempeña en la Junta de Comunidades. En la legislatura anterior (2019-2023) ejerció como director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y también ha desempeñado el cargo de director general de Desarrollo Rural.

Reunión con UPA

Martín Aparicio ha estrenado su cargo reuniéndose con una de las organizaciones agrarias mayoritarias en la región, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Durante el encuentro con su secretario general en la región, Julián Morcillo, y la secretaria de organización, Elisa Fernández, la organización ha trasladado al nuevo viceconsejero sus felicitaciones por el nombramiento y le han trasladado sus principales preocupaciones en materia de Política Agraria Común, centradas en los recortes presupuestarios definidos en el nuevo Marco Financiero establecido a nivel comunitario.

De igual modo, UPA ha solicitado a Martín Aparicio unidad de acción entre las organizaciones y la administración para hacer frente a estos recortes.